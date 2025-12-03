快訊

設備老舊？上課到一半吊扇突「整組砸落」 建中生淡定拍片喊不意外

斷垣殘壁中的新郎新娘：加薩停火協議下的集體婚禮

吳建豪暴瘦到脫相？ 近照嚇壞粉絲：以為是葛優

貓為何對男飼主更常叫？新研究揭原因：因男性較遲鈍而調整行為

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
《動物行為學》11月刊出一項研究指出，比起女飼主，貓在迎接男飼主時更常喵叫，是因為貓發現男性「需要更明確的聲音提示，才會注意並回應自己的需求」。換言之，就連貓咪也認證：男人不善傾聽，牠們得調整行為來適應。路透／Alamy
《動物行為學》11月刊出一項研究指出，比起女飼主，貓在迎接男飼主時更常喵叫，是因為貓發現男性「需要更明確的聲音提示，才會注意並回應自己的需求」。換言之，就連貓咪也認證：男人不善傾聽，牠們得調整行為來適應。路透／Alamy

家有養貓的男性飼主回家時有發現，貓咪邊叫邊前來迎接嗎？先別高興，因為這種表現可能並非出於愛。《動物行為學》（Ethology）11月刊出一項研究指出，比起女飼主，貓在迎接男飼主時更常喵叫，是因為貓發現男性「需要更明確的聲音提示，才會注意並回應自己的需求」。換言之，就連貓咪也認證：男人不善傾聽，牠們得調整行為來適應。

紐約時報報導，研究請自認是家中主要照顧者的受試者佩戴不顯眼的攝影機，記錄回家後前幾分鐘與寵物貓的互動，並盡可能保持自然。研究團隊分析31名受試者前100秒的影像，若家中有多隻貓，則以第一隻走向飼主的貓作為分析對象。

在所有變數中，包括貓的性別年齡、是否為純種、家中貓的數量，只有一項與叫聲頻率相關：飼主的生理性別。平均來說，在這100秒的迎接時間內，貓對男性會叫4.3次，對女性則為1.8次。

研究人員推測，這項差異反映不同的溝通方式。先前研究發現，女飼主通常會跟貓講比較多話，也可能比男性更擅長解讀貓的聲音訊號。

聖路易華盛頓大學演化生物學家洛索斯（Jonathan Losos）表示，這項假設並非沒道理，前提是其他可能的解釋必須先被排除。「所以研究作者的意思是，我們男人毫無頭緒，常常忽略貓，牠們才不得不更大聲吸引注意...也許真是如此。」

但普渡大學貓行為學家、資深研究員戴爾加多（Mikel Delgado）提醒：「我們在解讀這項結果時要非常謹慎，不能把它當成適用於所有貓的明確結論。」此外，研究也沒納入其他重要因素，例如貓被獨留在家多久，或當時是否飢餓。雖然參與者被要求表現自然，但研究並未記錄主人在拍攝期間與貓說了多少話，這也會影響貓叫的頻率。

土耳其比爾肯特大學心理學系講師克爾曼（Kaan Kerman）與研究團隊坦言，文化因素可能影響研究結果，因為所有受試者都住在土耳其。近年研究顯示，貓與人之間的互動在不同文化中確實有差異。研究人員指出，在土耳其，男性通常較少以語言與貓互動，這可能讓貓必須更積極地叫，才能吸引注意。

克爾曼也希望世界其他地方接續進行這項研究，指這對貓的整體福祉至關重要，因為貓「非常善於隱藏自己的問題」。人類愈了解貓想表達什麼，就更能妥善照顧牠們。

土耳其 貓咪

延伸閱讀

教宗良十四世：兩國方案是以巴衝突唯一解方

土耳其台灣中心上億募款案 北市：粗估剩1千多萬

關切中東和平…教宗良十四世海外首訪 第一站土耳其

台泥攻歐非低碳水泥 開花結果

相關新聞

【動物冷知識】水鹿喝尿補鹽？猛禽靠尿抓獵物 連水羚求偶也尿一腳

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？水鹿有「逐尿行為」，原因只是他們想吃點鹹的！？

突破兩大設置困境！敦北狗公園今下午啟用 成毛孩放風新選擇

敦北狗公園將於今天下午正式啟用，成為北市第22座狗公園，議員詹為元也在臉書分享一路以來設置歷程，也坦言除了除了綠地空間、...

貓為何對男飼主更常叫？新研究揭原因：因男性較遲鈍而調整行為

家有養貓的男性飼主回家時有發現，貓咪邊叫邊前來迎接嗎？先別高興，因為這種表現可能並非出於愛。《動物行為學》（Etholo...

虐待動物刑期上限盼提高到3年 楊瓊瓔立院提案修正動保法

台中立委楊瓊瓔今天在立法院經濟委員會，提案說明動物保護法修正草案，希望能補上法律的缺口，將虐待動物的刑期上限從2年提高...

立院今審動保法修法草案 民團呼籲：遊蕩動物治理失衡應有解方

立法院經濟委員會今天審查《動物保護法》部分條文修正草案，動保團體今天上午在立法院前召開記者會，呼籲立法院停止倉促審議《動...

老公寓飄惡臭、犬隻虛弱低鳴…動保處登門驚見貓屍遺骨 飼主送辦

北市信義區富陽街一處老舊公寓，日前遭到斷水斷電，不料，近期被民眾通報有惡臭、犬隻虛弱叫聲，但飼主不願配合追蹤。動保處會同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。