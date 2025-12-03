快訊

設備老舊？上課到一半吊扇突「整組砸落」 建中生淡定拍片喊不意外

斷垣殘壁中的新郎新娘：加薩停火協議下的集體婚禮

吳建豪暴瘦到脫相？ 近照嚇壞粉絲：以為是葛優

聽新聞
0:00 / 0:00

【動物冷知識】水鹿喝尿補鹽？猛禽靠尿抓獵物 連水羚求偶也尿一腳

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？水鹿有「逐尿行為」，原因只是他們想吃點鹹的！？

今天我們一起來看看，3個與尿液相關的動物冷知識吧！！

台灣水鹿主要棲息在中高海拔山區，這些地方的鹽分和礦物質資源非常有限，因此他們會透過尿液、糞便或啃食土壤等方式補充礦物質。

人類的排泄物，例如汗液或尿液，也含有鹽分和其他礦物質，對水鹿來說是一種額外的資源。有記錄顯示，在水鹿經常出沒的樹幹或區域放置尿液，他們會被吸引過來，這也是研究人員用來觀察或追蹤水鹿的一種方法。

鳥類的眼睛可以看見紫外線，而人類看不到。

猛禽鳥類會利用這種能力追蹤獵物：許多動物在活動時會留下尿液，而這些尿液會反射紫外線。高空中的猛禽便能透過這些「隱形標記」迅速找到獵物，幫助他們捕食。

尼羅河水羚有一種特別的求偶行為，就是當一公一母互相看對眼後，雄性會把頭埋在前腳之間，對自己的臉和脖子尿尿，然後再在雌性身上磨蹭。

這個行為其實是雄性在雌性身上留下氣味標記，就像「標記主權」一樣。至於這種浪漫......我是真的不太懂。

參考資料：123

帽子-Hatto

追蹤

相關新聞

【動物冷知識】水鹿喝尿補鹽？猛禽靠尿抓獵物 連水羚求偶也尿一腳

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？水鹿有「逐尿行為」，原因只是他們想吃點鹹的！？

突破兩大設置困境！敦北狗公園今下午啟用 成毛孩放風新選擇

敦北狗公園將於今天下午正式啟用，成為北市第22座狗公園，議員詹為元也在臉書分享一路以來設置歷程，也坦言除了除了綠地空間、...

貓為何對男飼主更常叫？新研究揭原因：因男性較遲鈍而調整行為

家有養貓的男性飼主回家時有發現，貓咪邊叫邊前來迎接嗎？先別高興，因為這種表現可能並非出於愛。《動物行為學》（Etholo...

虐待動物刑期上限盼提高到3年 楊瓊瓔立院提案修正動保法

台中立委楊瓊瓔今天在立法院經濟委員會，提案說明動物保護法修正草案，希望能補上法律的缺口，將虐待動物的刑期上限從2年提高...

立院今審動保法修法草案 民團呼籲：遊蕩動物治理失衡應有解方

立法院經濟委員會今天審查《動物保護法》部分條文修正草案，動保團體今天上午在立法院前召開記者會，呼籲立法院停止倉促審議《動...

老公寓飄惡臭、犬隻虛弱低鳴…動保處登門驚見貓屍遺骨 飼主送辦

北市信義區富陽街一處老舊公寓，日前遭到斷水斷電，不料，近期被民眾通報有惡臭、犬隻虛弱叫聲，但飼主不願配合追蹤。動保處會同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。