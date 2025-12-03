聽新聞
【動物冷知識】水鹿喝尿補鹽？猛禽靠尿抓獵物 連水羚求偶也尿一腳
哈囉大家好，我是帽帽！
你知道嗎？水鹿有「逐尿行為」，原因只是他們想吃點鹹的！？
今天我們一起來看看，3個與尿液相關的動物冷知識吧！！
台灣水鹿主要棲息在中高海拔山區，這些地方的鹽分和礦物質資源非常有限，因此他們會透過尿液、糞便或啃食土壤等方式補充礦物質。
人類的排泄物，例如汗液或尿液，也含有鹽分和其他礦物質，對水鹿來說是一種額外的資源。有記錄顯示，在水鹿經常出沒的樹幹或區域放置尿液，他們會被吸引過來，這也是研究人員用來觀察或追蹤水鹿的一種方法。
鳥類的眼睛可以看見紫外線，而人類看不到。
猛禽鳥類會利用這種能力追蹤獵物：許多動物在活動時會留下尿液，而這些尿液會反射紫外線。高空中的猛禽便能透過這些「隱形標記」迅速找到獵物，幫助他們捕食。
尼羅河水羚有一種特別的求偶行為，就是當一公一母互相看對眼後，雄性會把頭埋在前腳之間，對自己的臉和脖子尿尿，然後再在雌性身上磨蹭。
這個行為其實是雄性在雌性身上留下氣味標記，就像「標記主權」一樣。至於這種浪漫......我是真的不太懂。
