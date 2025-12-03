虐待動物刑期上限盼提高到3年 楊瓊瓔立院提案修正動保法

台中立委楊瓊瓔今天在立法院經濟委員會，提案說明動物保護法修正草案，希望能補上法律的缺口，將虐待動物的刑期上限從2年提高到3年，刪除嚴苛的肢體殘缺條件，只要有暴力、藥物或凌虐事實就該受罰；她說看到新聞上無辜受虐的動物，大家心裡充滿不捨與憤怒，每個生命都不該被輕忽 。

楊瓊瓔表示，很多虐待動物明明有虐待的事實，卻因為現行法規太過嚴苛，竟要求動物必須被傷害到「肢體嚴重殘缺」或「器官功能喪失」才能定罪，讓許多壞人逍遙法外；甚至在嚴重的虐殺案件中，法律竟然規定要「死好多隻」才能算情節重大，很不合理。

她說為了不讓遺憾再發生，今天在立法院經濟委員會，提案說明動物保護法第25條及25-1條的修正草案，希望能補上法律的缺口， 將虐待動物的刑期上限，從2年提高到3年，提高嚇阻力；刪除嚴苛的肢體殘缺條件，只要有暴力、藥物或凌虐事實，就該受罰；生命無價的修法刪除複數致死的前提，傷害任何「單一」生命，都必須付出代價，不能讓惡意虐殺個案鑽漏洞。