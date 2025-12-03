立院今審動保法修法草案 民團呼籲：遊蕩動物治理失衡應有解方

立法院經濟委員會今天審查《動物保護法》部分條文修正草案，動保團體今天上午在立法院前召開記者會，呼籲立法院停止倉促審議《動物保護法》，應召開跨部會與專家會議，系統性檢視政策，為遊蕩動物治理失衡提出具體解方，並彌補衝突熱區缺口。

為野生動物而走行動聯盟、台灣蠻野心足生態協會、台灣爬行類動物保育協會等多個生態保育團體今日聯合發布聲明，呼籲立法院停止倉促審議《動物保護法》，應召開跨部會與專家會議。

動保團體表示，令人憂心的是，行政院修法草案至今未進入委員會，顯示主管機關至今仍未對風險日益升高的遊蕩動物問題提出解方。本次審查會議中，各立委的版本也幾乎全面迴避影響廣泛的「遊蕩動物管理」議題。

野保團體表示，根據農業部資料，全台至少仍有14萬隻遊蕩犬在外活動，遊蕩猫的數量更無法估算；遊蕩犬貓造成的農損與攻擊案件每年數百起，相關交通意外與野生動物死亡數據連年上升。

為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸指出，面對遊蕩犬貓造成的生態衝擊，政府早在兩年前就提出「生態熱區」概念，針對不在國家公園、自然保留區等法定保護區內、卻同樣重要的棲地加強管理。然而至今僅停留在政策宣示，沒有明確法源可依。

李宗宸指出，主管機關既難以取締熱區內的不當餵食、違規放養，也難以執行捕捉、移置至收容所等必要措施，更缺乏績效與品質標準可供檢驗。李宗宸說，生態熱區應盡速入法，明訂禁止餵食、管理期限及「解編」條件，才能在完成治理之前，真正守住關鍵棲地，降低人犬衝突並減少對野生動物的傷害。

野保團體則共同表示，肯定此次修法在動物福利上的重要進展，也支持防止虐待動物及提升動物照護與管理標準。但若持續忽視遊蕩動物管理，不僅無法確保遊蕩之大貓的動物福利，也忽視遊蕩動物對公共安全、公共衛生、農業生產與生態保育造成的外部成本，使野生動物死亡、居民受害與農損問題，一再發生。