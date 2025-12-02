老公寓飄惡臭、犬隻虛弱低鳴…動保處登門驚見貓屍遺骨 飼主送辦

北市信義區富陽街一處老舊公寓，日前遭到斷水斷電，不料，近期被民眾通報有惡臭、犬隻虛弱叫聲，但飼主不願配合追蹤。動保處會同警方及房東登門後，發現1隻犬及4隻貓咪，現場環境髒亂不堪，甚至有一具貓屍遺骨，依法將飼主移送。

動保處表示，該住戶曾經在今年6月20日被通報疑似貓飼養不當，當時派員持續輔導及追蹤犬貓飼養照顧狀況。不料，在11月21日再次獲報該房屋傳出惡臭並有犬隻虛弱吠叫聲，隨即與飼主溝通，於22日說服飼主交出1隻傷貓並送醫診療。

沒想到，飼主之後就數度避不見面，也不願再配合追蹤，於是動保處在11月28日會同警方及房東開門進屋，發現屋內早已斷電多日，現場未見寵物的飲水、食物，甚至有大量動物糞便、貓砂未清理等狀況。

動保處說，現場的1隻小黑犬及4隻貓咪經過檢查有呼吸道感染症狀，隨即送往動物醫院檢傷治療，更在現場發現1紙箱裝著貓咪遺骨。

動保處說明，由於本案涉及動物不當飼養及貓隻死亡，已移送刑事偵辦調查，同時也啟動行政調查，並將依法處分飼主，違者最高可處2年以下有期徒刑，併科20萬至200萬元罰金。