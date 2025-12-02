老公寓飄惡臭、犬隻虛弱低鳴…動保處登門驚見貓屍遺骨 飼主送辦
北市信義區富陽街一處老舊公寓，日前遭到斷水斷電，不料，近期被民眾通報有惡臭、犬隻虛弱叫聲，但飼主不願配合追蹤。動保處會同警方及房東登門後，發現1隻犬及4隻貓咪，現場環境髒亂不堪，甚至有一具貓屍遺骨，依法將飼主移送。
動保處表示，該住戶曾經在今年6月20日被通報疑似貓飼養不當，當時派員持續輔導及追蹤犬貓飼養照顧狀況。不料，在11月21日再次獲報該房屋傳出惡臭並有犬隻虛弱吠叫聲，隨即與飼主溝通，於22日說服飼主交出1隻傷貓並送醫診療。
沒想到，飼主之後就數度避不見面，也不願再配合追蹤，於是動保處在11月28日會同警方及房東開門進屋，發現屋內早已斷電多日，現場未見寵物的飲水、食物，甚至有大量動物糞便、貓砂未清理等狀況。
動保處說，現場的1隻小黑犬及4隻貓咪經過檢查有呼吸道感染症狀，隨即送往動物醫院檢傷治療，更在現場發現1紙箱裝著貓咪遺骨。
動保處說明，由於本案涉及動物不當飼養及貓隻死亡，已移送刑事偵辦調查，同時也啟動行政調查，並將依法處分飼主，違者最高可處2年以下有期徒刑，併科20萬至200萬元罰金。
動保處說，由於動物受虐案件常隱藏於家戶中不易發現，需仰賴民眾通報，以協助保護動物生命。若民眾有發現動物受傷、受困或受虐需要救援，可立即撥打24小時動物保護專線1959，動保處將立即派員處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言