快訊

台積電二奈米洩密案 高檢署追加起訴東京威力公司…求處罰金刑1.2億

將披藍營戰袍？民眾黨前發言人李有宜退黨 江和樹建議用「這黨籍」參選

宏都拉斯大選受矚！2候選人承諾與台恢復邦交 陸學者：若斷交不會覺得可惜

老公寓飄惡臭、犬隻虛弱低鳴…動保處登門驚見貓屍遺骨 飼主送辦

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
現場發現的貓咪。圖／台北市動保處提供
現場發現的貓咪。圖／台北市動保處提供

北市信義區富陽街一處老舊公寓，日前遭到斷水斷電，不料，近期被民眾通報有惡臭、犬隻虛弱叫聲，但飼主不願配合追蹤。動保處會同警方及房東登門後，發現1隻犬及4隻貓咪，現場環境髒亂不堪，甚至有一具貓屍遺骨，依法將飼主移送。

動保處表示，該住戶曾經在今年6月20日被通報疑似貓飼養不當，當時派員持續輔導及追蹤犬貓飼養照顧狀況。不料，在11月21日再次獲報該房屋傳出惡臭並有犬隻虛弱吠叫聲，隨即與飼主溝通，於22日說服飼主交出1隻傷貓並送醫診療。

沒想到，飼主之後就數度避不見面，也不願再配合追蹤，於是動保處在11月28日會同警方及房東開門進屋，發現屋內早已斷電多日，現場未見寵物的飲水、食物，甚至有大量動物糞便、貓砂未清理等狀況。

動保處說，現場的1隻小黑犬及4隻貓咪經過檢查有呼吸道感染症狀，隨即送往動物醫院檢傷治療，更在現場發現1紙箱裝著貓咪遺骨。

動保處說明，由於本案涉及動物不當飼養及貓隻死亡，已移送刑事偵辦調查，同時也啟動行政調查，並將依法處分飼主，違者最高可處2年以下有期徒刑，併科20萬至200萬元罰金。

動保處說，由於動物受虐案件常隱藏於家戶中不易發現，需仰賴民眾通報，以協助保護動物生命。若民眾有發現動物受傷、受困或受虐需要救援，可立即撥打24小時動物保護專線1959，動保處將立即派員處理。

小黑犬脖子遭到栓住，但透過微弱低鳴，讓鄰居發現異狀。圖／台北市動保處提供
小黑犬脖子遭到栓住，但透過微弱低鳴，讓鄰居發現異狀。圖／台北市動保處提供

動物醫院 貓咪 房東 北市

延伸閱讀

農地「田鼠」出沒老農設獸鋏誤傷流浪狗 反被開罰1萬5000元

「人人犬舍」第二批156隻品種犬 動防所公告認養活動周六登場

林口浪犬「大黃弟」腳傷見骨仍求生 獲認養迎安穩晚年

淡水老街逼狗表演討賞 飼主遭罰8萬、犬隻沒入

相關新聞

突破兩大設置困境！敦北狗公園今下午啟用 成毛孩放風新選擇

敦北狗公園將於今天下午正式啟用，成為北市第22座狗公園，議員詹為元也在臉書分享一路以來設置歷程，也坦言除了除了綠地空間、...

老公寓飄惡臭、犬隻虛弱低鳴…動保處登門驚見貓屍遺骨 飼主送辦

北市信義區富陽街一處老舊公寓，日前遭到斷水斷電，不料，近期被民眾通報有惡臭、犬隻虛弱叫聲，但飼主不願配合追蹤。動保處會同...

善用嗅覺教導親訓 五股動物之家資深志工10分鐘與狗狗變朋友

對於許多收容犬因陌生環境而有焦慮問題，無法一時熟悉、習慣新環境，五股動物之家資深訓練師透過氣味引導、正向獎勵與溫和陪伴，...

獅子吼聲有節奏？ 人工智慧辨識咆哮聲

AI能辨識獅子吼叫聲？科學家利用人工智慧分析了不同獅子的叫聲，並試圖找出獅子吼叫中包含的具體聲音。結果顯示…

林口浪犬「大黃弟」腳傷見骨仍求生 獲認養迎安穩晚年

新北市林口區一隻長年流浪的長毛黃狗，因前腳嚴重潰爛、深可見骨，被民眾發現後通報動保處救援。經五股動物之家獸醫團隊細心照護...

大棟派出所「貓滅蛇」惹議 野保團體：防蛇不是將非原生寵物放到野外

近日多家媒體報導台中大雪山山區大棟派出所因餵養貓隻，進而出現「貓協助捕蛇、捕鼠」情節，引發熱烈討論。為野生動物而走行動聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。