善用嗅覺教導親訓 五股動物之家資深志工10分鐘與狗狗變朋友

對於許多收容犬因陌生環境而有焦慮問題，無法一時熟悉、習慣新環境，五股動物之家資深訓練師透過氣味引導、正向獎勵與溫和陪伴，有效改善緊張與如廁等基本行為，也協助犬隻降低緊張、提升安全感，讓牠們更快展現原本親人、活潑的一面。

五股動物之家資深志工、行為訓練師的朱俊良，10多年來每逢假日必定報到，從牽行、訓練到洗澡，每一個步驟都仔細處理。他說，每隻狗都有不同個性，不管做什麼，他都會先觀察狗狗的呼吸、尾巴與肢體語言，再決定下一步訓練方式。

朱俊良在互動前，會先伸手讓狗狗嗅聞，用牠們最熟悉、最安心的方式開始交流，再以柔和語氣、慢動作呈現友善姿態，避免造成壓力，會蹲低身體、側身而坐，減少壓迫感，讓狗狗感受到尊重與安全。

他分享，犬貓的嗅覺是理解世界的重要管道，在如廁訓練上，會先讓狗狗熟悉環境氣味，降低陌生感，接著利用帶有狗狗自身氣味的尿墊做定位，讓牠明白「這裡是安全、可以排泄的地方」。隨後搭配零食、撫摸或口頭稱讚等正向強化，讓狗狗在愉快情緒下學習，進而形成固定習慣。

朱俊良表示，許多剛入所、全身緊繃的狗狗，只需和他互動短短十分鐘，就能逐漸放下戒心，甚至主動靠近、伸頭磨蹭、要求被抱，宛如多年不見的老朋友重逢般熱情，牠們不是不親人，只是需要有人告訴牠們，世界並沒有那麼可怕，看見這些動物從害怕轉為信任，是他十多年來持續投入志工服務最珍貴、感動的力量。