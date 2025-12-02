獅子吼聲有節奏？ 人工智慧辨識咆哮聲

快訊

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
科學家利用人工智慧分析了不同獅子的叫聲，並試圖找出獅子吼叫中包含的具體聲音。（Photo by Adam King on Unsplash under C.C License）
AI能辨識獅子吼叫聲？科學家利用人工智慧分析了不同獅子的叫聲，並試圖找出獅子吼叫中包含的具體聲音。結果顯示，獅子每次的咆哮都會以一系列輕柔的呻吟聲開始，隨後是中間吼聲和全力吼聲，最後逐漸減弱為重複的咕嚕聲。

AI分析獅子吼叫

英國廣播公司》報導，一項針對獅子聲音的研究中，科學家利用人工智慧分析了不同獅子的叫聲，並試圖找出獅子吼叫中包含的具體聲音。對此，研究人員將這些聲音分為四種不同類型：呻吟聲、全力吼聲、中間吼聲和咕嚕聲。

研究中，該團隊區分不同類型的獅吼聲有超過80%的準確率。其中，「中間吼聲」為科學家新發現的獅子聲音，相較於全力吼聲更加短促，並擁有不同的最高頻率，將可能有助於計算出獅子群體的數量。

科學家表示，咆哮只是獅子發出的眾多聲音之一，而獅子透過吼叫與遠方共同生活的獅群維持聯繫，也顯示了牠們對土地的控制權。此外，獅子也可能透過吼叫聲來辨別其他獅子的年齡和性別。

獅子咆哮四階段

The Conversation》報導，獅子每次的咆哮都會以一系列輕柔的呻吟聲開始，隨後是中間吼聲和全力吼聲，最後逐漸減弱為重複的咕嚕聲。對此，咆哮的持續時間沒有固定長度（多數咆哮聲約30到45秒之間），而每個階段也沒有明顯的規律。

科學家認為，獅吼可能傳遞有關獅群大小、年齡和身份的訊息，而人工智慧能夠幫助未來探索更多像獅吼具有標誌性的自然現象。

