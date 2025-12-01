林口浪犬「大黃弟」腳傷見骨仍求生 獲認養迎安穩晚年

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市林口區一隻長年流浪的長毛黃狗，因前腳嚴重潰爛、深可見骨，被民眾發現後通報動保處救援。圖／新北市動保處提供
新北市林口區一隻長年流浪的長毛黃狗，因前腳嚴重潰爛、深可見骨，被民眾發現後通報動保處救援。經五股動物之家獸醫團隊細心照護，傷勢逐漸好轉，原本緊張防備的流浪犬，也慢慢恢復信任人類。如今牠被在地一名老師認養，取名為「大黃弟」，終於結束多年的流浪歲月。

動保處表示，獲報後救援人員立即前往現場，發現大黃弟的腳傷已嚴重感染，推測可能疼痛多時，仍努力在社區中艱難覓食。送至五股動物之家後，獸醫師立刻進行清創、X光檢查與藥物治療，確認傷口雖深但未傷及骨骼。經多日治療與營養調整，大黃弟的傷勢逐步癒合，精神與體力明顯恢復。

在大黃弟康復期間，住在林口竹林寺附近的一名老師主動提出願意認養。這位老師長年旅居海外、能說五國語言，近年選擇返台教書。她說，自己從大黃弟年輕時就常見牠在社區內安靜活動，「看著牠一天天變老，受傷又被救回來，真的很感動。」她希望能讓大黃弟在熟悉的地方安心終老，「穩定與歸屬對牠，也對我，都很珍貴。」

動保處提醒，人與動物之間的陪伴十分珍貴，新北市致力打造友善動物城市，持續推動救援、醫療及認養機制，讓更多弱勢生命獲得協助。若民眾發現需要救援的動物，可撥打1959動保專線通報。

目前新北市8所動物之家均有許多待家的犬貓，民眾可至官方認養平台挑選適合的寵物，給牠們一個安定的家。

