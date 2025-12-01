台中派出所「貓的報恩」滅蛇 林華慶嘆：民眾對台灣自然生態認識不足

近日各家媒體報導，台中市和平區大棟派出所員警餵食的3隻遊蕩貓，1年消滅30隻以上的蛇，還會捉來和員警換飼料，各界笑稱「貓的報恩」。林業及自然保育署長林華慶表示，此事再次顯示，國人對本土生態的認識相當不足。

台中市和平警分局大棟派出所位處和平山區，由於所內常有蛇類築巢下蛋，孵化後的幼蛇常嚇到值班員警，而所內3隻浪貓經常捕蛇，原本每年都有50、60隻的蛇出沒，數量因而減少一半。

曾在台北市立動物園任職的蛇類研究員、林保署長林華慶對此無奈表示，貓捕殺原生種蛇類，被民眾冠以「貓的報恩」，顯見民眾對台灣自然生態的認識是相當不足的，這也是長期以來的現象，雖然林保署已經藉各種機會加強民眾這方面的認知，但老實說還沒有真的看到預期的效果，好在現在網路發達，希望能透過相關知識的普及，加速國人對原生物種的認識。