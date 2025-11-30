竹市搜救犬隊 通過國家MRT認證
內政部消防署辦理的114年國家級任務救援能力認證MRT(Mission Readiness Test)，於11月25日至28日舉行。竹市消防局搜救犬隊參測的2組隊伍，在36小時連續且高強度的實境測試中順利通過複測，在國際20組參測隊伍中脫穎而出。
消防局指出，今年度共有16組通過認證，其中，2023年9支通過的複測隊伍中僅3組參加此次複測，竹市為其中2組，並連續2次通過MRT認證，表現極為亮眼。
消防局說，此次共有20組人犬隊參加，最終有16組通過（台灣14組、日本2組），通過者將納入國際人道救援輪值，依消防署調派參與跨國任務。竹市領犬員黃國峰與搜救犬Henin、領犬員温智欽與搜救犬Clay雙雙通過認證，已經是第二次參加評測並通過複測。
消防局表示，MRT為目前搜救犬評測中難度最高、最接近實際災害的測驗，認證有效期2年，未通過複測者將失效。本次測驗模擬規模6.8地震，造成大量倒塌、傷亡與失蹤狀況，參測隊伍需於災後立即完成報到、文件與裝備檢查，並於指定地點搭建行動基地(BOO)等完整作業，全程自給自足，並在接獲任務通知20分鐘內出勤。
測驗情境包含水泥建物倒塌、海嘯淹沒、隧道事故等多元場景，測驗項目並涵蓋夜間搜索、連續任務接續作業、相鄰與遠距離氣味辨識、干擾氣味處理、人犬協作、搜索計畫擬定等實戰需求。同時也進行犬隻急救評估，如熱衰竭辨識、眼部異物沖洗等，全面檢驗隊伍的救援能力。新竹市搜救犬隊皆達成目標，順利取得證照。
消防局說明，竹市搜救犬隊亦於日前接待三位IRO國際評核官，參訪犬舍與訓練場。3名評核官認為，竹市是台灣少數能建置完整搜救犬訓練場的城市，不僅兼顧犬隻訓練需求，也重視場地安全，對台灣整體搜救能力具關鍵貢獻。這也是竹市能在前年與今年連續通過認證的原因之一，犬隻能力得以維持不因時間而生疏。竹市犬隊同時也帶領外賓們走訪城隍廟、17公里海岸線、品嚐道地小吃，落實國際外交。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言