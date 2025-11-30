快訊

突破兩大設置困境！敦北狗公園今下午啟用 成毛孩放風新選擇

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
狗公園要有至少300平方公尺的綠地，且地方上部分民眾也會憂心有噪音、隨地大小便等狀況，設置上有一定困難。本報資料照片
狗公園要有至少300平方公尺的綠地，且地方上部分民眾也會憂心有噪音、隨地大小便等狀況，設置上有一定困難。本報資料照片

敦北狗公園將於今天下午正式啟用，成為北市第22座狗公園，議員詹為元也在臉書分享一路以來設置歷程，也坦言除了除了綠地空間、民眾疑慮等都是設置上會遇到困難，導致狗公園多只能設置在遠離住宅區的地方。動保處表示，會持續盤點可用綠地並與在地民意溝通，除該處外預計明年內湖也將有新的狗公園開幕。

根據統計，目前動保處管轄的狗公園加上今天下午開幕的「敦北公園狗活動區」共有22處，動物管理組長陳緯綸說，一行政區現階段至少有一處狗公園，確實在台北市都會區，要找到合適出設置並不簡單，但目前仍持續盤點合適綠地空間，預計明年3、4月也會在內湖區寶湖區設置一座3000平方公尺狗公園。

陳緯綸表示，由於狗公園要有至少300平方公尺的綠地，且地方上部分民眾也會憂心有噪音、隨地大小便等狀況，設置上有一定困難，因此現階段狗公園大多設置於河濱內，除了綠地空間較大外，也與住宅區有一定距離。

詹為元說，寵物公園其實並不是一個大多數民眾喜愛的設施，沒有養寵物的用不到，但又要面對寵物叫聲等問題，加上環境維持也與一般公園不同。所以過去動保處想設置寵物公園的時候，往往遇到很多地方的阻力，導致多數寵物公園都設置在遠離住宅區的地方，如河堤或辦公區。

議員詹為元也說，上任以來積極推動狗公園設立，且要滿足毛小孩與飼主需求，應從生活鄰近區域做起，在家裡附近就能讓毛小孩稍微解放活動，應更符合大家的習性，透過質詢、修法、協調會等，但真正從無到有，行政機關從反對到同意，探勘找場地等等，才一步一步的克服與達成，讓松山信義區能夠有更接近市區友善動物場域。

敦北狗公園將於今天下午正式啟用，成為北市第22座狗公園，更突破空間及民眾疑慮兩大困境。圖／取自議員詹為元臉書
敦北狗公園將於今天下午正式啟用，成為北市第22座狗公園，更突破空間及民眾疑慮兩大困境。圖／取自議員詹為元臉書

寵物 毛小孩 內湖

