影／被吠惱羞？外送員疑持金屬物暴打米克斯濺血 新北：最高罰7.5萬

新北中和一位民眾近日訂購在購物平台PChome購買家用品，不料外送人員疑似因被家中的米克斯吠叫，引發不滿，竟持工具暴打米克斯8下，導致牙齒斷裂與口腔出血，飼主也已報案。新北市動保處表示，該外送員傷害犬隻已違反動保法，最高可裁罰7萬5千元。

Threads用戶tokyoace2001邵柏虎今晚發文，指出一位民眾投訴，自己在PChome購買家用品，外送人員來送貨時，因第一時間沒人，趴在大門看，家中米克斯因為警戒吠叫，但有綁繩子限制行動，也沒有攻擊行為，沒想到穿著橘色衣服的臨時送貨員，竟拿放在外面的掃把騷擾狗狗，所幸有其他家人在旁邊，所以該人員作罷。

邵柏虎指出，不料，該送貨員送完貨要離開時，竟拿金屬支架類的物品暴打狗狗8下，導致牙齒斷裂與口腔出血，旁邊的黑衣人員也沒有打電話通報飼主。

邵柏虎批評，從影片可看出，狗是在自己家中、沒有主動攻擊人類的狀態下，被外送員持工具攻擊，這已經違反動物保護法第6條與第25條，案件飼主已報警提告毀損罪，目前等警局那去掌握虐待狗狗的人資料。

動保處說明，該外送員傷害犬隻已經違反動保法，將請外送員前來說明，並依動保法開罰，最高可裁罰7萬5千元。

貼文一出，有網友要求PChome 24h購物出面說明，譴責該外送人員的暴力行為。PChome 24h購物聲明指出，涉事人員並非PChome 24h購物員工，而是委外廠商「通達智能運籌股份有限公司」外包廠商的臨時工。也已主動聯繫消費者關心慰問，將致贈心意紅包。通達智能運籌股份有限公司已即刻停止與該外包廠商的所有合作，並承諾全權負責後續寵物醫療及相關費用，已要求廠商全力配合警方與動保單位的後續調查。

PChome 24h購物表示，對此也承擔監督責任，將修改與委外廠商的合約，強制增訂「動物保護與服務行為準則」。也將向台灣防止虐待動物協會捐款5萬元，以實際行動支持動物福利。