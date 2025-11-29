快訊

一坪200萬「豪宅帶」蓋社宅引居民砲轟 北市：一定要推

昔IG互相退追 楊丞琳缺席許瑋甯、邱澤世紀婚禮…網揭她真實行程

民生地下道工程5年難收尾 附近商家生意慘腰斬：每天都怕倒店

聽新聞
0:00 / 0:00

2025新北毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴 公布首創寵物旅遊路線

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
「2025毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」今天在板橋車站站前廣場熱鬧登場。記者江婉儀／攝影
「2025毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」今天在板橋車站站前廣場熱鬧登場。記者江婉儀／攝影

「2025毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」今天在板橋車站站前廣場熱鬧登場，市長侯友宜與寵物友善商家共同推出「寵物友善店家地圖」，並公布由民眾網路票選出的10條新北寵物旅遊路線，其中淡水紅樹林、竹圍老街路線榮獲最高票，脫穎而出成為最受歡迎的毛寶貝出遊景點。

毛寶貝耶誕趴今年以「狂想曲樂遊」為主題登場，活動結合音樂、表演與趣味互動，氣氛熱鬧非凡。開場由台師大管葉樹涵等60人管樂隊與聲樂家陳譽晨帶來精彩演出，悠揚樂音吸引民眾駐足聆聽，網紅黃導爆爆精彩脫口秀，為活動掀起歡樂氣氛。

活動內容豐富多元，除了寵物友善市集、義剪服務、毛寶貝寫真區外，現場也提供「寵物認養」、「狂犬病疫苗免費施打」及「晶片登記」等多項服務完成後，更加碼發放新北幣獎勵序號。活動中更有黑犬軍團與雪橇犬軍團一同登場，吸引大小朋友爭相合照，場面熱絡溫馨。

其中最受矚目的「毛寶貝趣味競賽區」更是全場焦點。競賽設計結合現場11項寵物大型遊具，設有障礙挑戰等多項趣味項目，不僅考驗毛寶貝的反應與飼主間的默契，也成為親子共同參與的互動亮點。

另外，今年共有9所學校、15隻校園犬也一同參加活動，牠們在競賽區中展現靈活與親人特質，與民眾熱情互動，讓現場充滿療癒氛圍。動保處以寓教於樂的方式推廣寵物行為訓練觀念，透過遊戲活動讓飼主在歡樂氣氛中學習正確的照護與引導方式，進一步促進人寵間的理解與信任。

侯友宜表示，新北持續推動「寵物友善城市」政策，從休憩空間、觀光旅遊到商圈店家，皆結合在地特色與民眾需求，希望讓旅遊不僅是人類的樂趣，更是與毛寶貝共享幸福生活的一部分。他也強調，未來將持續擴大寵物友善據點與服務網絡，讓新北成為全台最適合毛寶貝生活與旅行的城市。

「2025毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」今天在板橋車站站前廣場熱鬧登場。記者江婉儀／攝影
「2025毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」今天在板橋車站站前廣場熱鬧登場。記者江婉儀／攝影
「2025毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」今天在板橋車站站前廣場熱鬧登場。記者江婉儀／攝影
「2025毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」今天在板橋車站站前廣場熱鬧登場。記者江婉儀／攝影

寵物 新北 狂犬病疫苗

延伸閱讀

蹭淡江大橋 中央2個月內2度吃侯友宜豆腐

有線電視金采獎創新高 大豐、永佳樂各勇奪3大獎

新北公園自治條例躺議會多時 數百公園管理多頭馬車難執法

陳漢典曾子余掌新北耶誕城！侯友宜「脫稿送禮」他們樂翻

相關新聞

通過國家測驗 花蓮搜救犬Hero獲國際認證晉升救援戰力

花蓮縣消防局特種搜救大隊搜救犬Hero近日成功通過MRT（Mission Readiness Test）國家搜救犬救援能...

廣角鏡／灰頸鶴寶 頭頂「金皇冠」

台北市立動物園今年7月下旬有一隻新生的灰頸冠鶴寶寶，保育員考量水禽區的環境較為開放、複雜，交給給空巢中的黑頸冠鶴養育，牠...

21歲大貓熊「圓圓」邁入高齡期 台北動物園今健檢結果出爐

台北市立動物園21歲大貓熊「圓圓」今天年度健康檢查，過程順利。園方說，心臟、消化道等主要器官功能皆維持正常穩定，隨著牠年...

獨／台南動保志工意外發現非法養殖場 今沒入近百品種貓狗

台南動保團體會同市政府動保處在七股區一處非法貓狗繁殖場，查獲業者私自繁殖的高價品種品種貓上百隻，昨晚稽查先沒入近40隻貓...

旅美15年的33歲海歸大熊貓「高高」離世 相當人類百歲

中國大熊貓保護研究中心昨天發布消息稱，曾旅美15年的33歲雄性大熊貓「高高」日前去世。

動物園「醜小鴨變身記」 灰頸鶴寶頭頂「炸」出金皇冠

台北市立動物園「鶴園」最近出現一隻小灰頸冠鶴，和牠一同生活的是「代理爸媽」黑頸冠鶴。園方透露，小灰頸冠鶴現在的身高已經直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。