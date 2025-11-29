2025新北毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴 公布首創寵物旅遊路線

「2025毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」今天在板橋車站站前廣場熱鬧登場，市長侯友宜與寵物友善商家共同推出「寵物友善店家地圖」，並公布由民眾網路票選出的10條新北寵物旅遊路線，其中淡水紅樹林、竹圍老街路線榮獲最高票，脫穎而出成為最受歡迎的毛寶貝出遊景點。

毛寶貝耶誕趴今年以「狂想曲樂遊」為主題登場，活動結合音樂、表演與趣味互動，氣氛熱鬧非凡。開場由台師大管葉樹涵等60人管樂隊與聲樂家陳譽晨帶來精彩演出，悠揚樂音吸引民眾駐足聆聽，網紅黃導爆爆精彩脫口秀，為活動掀起歡樂氣氛。

活動內容豐富多元，除了寵物友善市集、義剪服務、毛寶貝寫真區外，現場也提供「寵物認養」、「狂犬病疫苗免費施打」及「晶片登記」等多項服務完成後，更加碼發放新北幣獎勵序號。活動中更有黑犬軍團與雪橇犬軍團一同登場，吸引大小朋友爭相合照，場面熱絡溫馨。

其中最受矚目的「毛寶貝趣味競賽區」更是全場焦點。競賽設計結合現場11項寵物大型遊具，設有障礙挑戰等多項趣味項目，不僅考驗毛寶貝的反應與飼主間的默契，也成為親子共同參與的互動亮點。

另外，今年共有9所學校、15隻校園犬也一同參加活動，牠們在競賽區中展現靈活與親人特質，與民眾熱情互動，讓現場充滿療癒氛圍。動保處以寓教於樂的方式推廣寵物行為訓練觀念，透過遊戲活動讓飼主在歡樂氣氛中學習正確的照護與引導方式，進一步促進人寵間的理解與信任。