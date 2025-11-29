通過國家測驗 花蓮搜救犬Hero獲國際認證晉升救援戰力

花蓮縣消防局特種搜救大隊搜救犬Hero近日成功通過MRT（Mission Readiness Test）國家搜救犬救援能力認證，正式取得加入國際搜救犬組織（IRO）人道救援任務輪值資格，象徵花蓮搜救犬隊訓練已全面與國際標準接軌，救災能量再升級。

消防局指出，Hero的訓練之路從幼犬階段便開始扎根，包括基礎服從訓練、環境敏感度建立，隨後進入各種模擬災害情境的高階課程，如不穩定地面行走、黑暗狹窄空間穿越、倒塌建物搜索等，必須在壓力與陌生環境中保持冷靜並完成任務。多年累積訓練，使Hero在面對實際測驗時展現高度穩定度。

此次MRT測驗項目包含瓦礫堆搜尋、複雜高低差地形通行、夜間或低可視度環境搜尋、多重氣味干擾判別，以及人犬協同操作等多面向能力，全程考驗搜救犬與領犬員是否能在第一時間投入救援。

消防局表示，領犬員王澤偉與Hero長年在烈日、雨夜與瓦礫堆中反覆練習，為的就是在災害真正發生時，能以最快速度找出受困者。測驗中Hero展現敏銳嗅覺、專注力與強烈工作意志，順利完成所有項目，獲得評審一致肯定。

近年花蓮屢遭重大災害衝擊，包括403花蓮強震、923光復馬太鞍洪災等，前線搜救任務充滿風險與挑戰。消防局強調，在倒塌與狹窄的災害環境中，人類難以深入或辨識的區域，搜救犬能憑藉敏銳嗅覺搜尋生命跡象，是災害現場不可或缺的重要戰力。