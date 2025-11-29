快訊

花蓮搜救犬HERO通過認證 獲國際救援輪值資格

中央社／ 花蓮縣29日電
花蓮縣消防局特搜大隊搜救犬隊，由領犬員王澤偉（右）帶領的搜救犬HERO、邱楷紘（左）帶領FANCY兩組參加評測，其中HERO順利通過MRT國家搜救犬救援能力認證並取得國際輪值資格，不僅是領犬員與搜救犬長期努力的成果，更代表花蓮縣整體救災能量再度升級。（花蓮縣消防局提供）中央社
花蓮縣消防局特搜大隊搜救犬HERO成功通過MRT國家搜救犬救援能力認證，正式具備投入國際搜救犬組織（IRO）國際人道救援任務輪值資格，象徵花蓮搜救犬隊的訓練已完全與國際接軌。

花蓮縣消防局今天發布訊息表示，搜救犬HERO的訓練歷程艱辛漫長，自幼犬階段起，接受基礎服從、環境敏感度訓練，逐步進入不穩定地面、黑暗狹窄空間、倒塌建物模擬環境的高階課程。

領犬員王澤偉與HERO長期在烈日、雨夜與瓦礫堆間反覆練習，只為在真正災害發生時，能以最快速度找出受困者。此次認證中，HERO展現高度專注與工作意志，成功通過所有測試項目，獲得評審高度肯定。

花蓮縣消防局說明，MRT（Mission Readiness Test）評測為目前搜救犬訓練中難度最高、最接近實際災害現場的測驗之一，內容包括瓦礫堆搜尋、高低差環境通過、多重氣味干擾判別、夜間或低可視度環境搜索、人犬協同作業等多面向項目，全面檢驗搜救犬與領犬員是否具備立即投入實戰的能力。

花蓮縣消防局指出，近年花蓮屢遭受重大災害衝擊，包括0403花蓮強震、0923光復馬太鞍洪災，前線救災挑戰艱鉅。在這些任務中，搜救犬於危險狹窄環境搜尋生命跡象，是災害現場不可或缺的重要戰力。HERO能力的提升將進一步強化在面對地震、崩塌、洪災等複合型災害時的搜救反應能力。

花蓮縣消防局特種搜救大隊擁有一支專業的搜救犬隊，主要的搜救犬成員為拉布拉多犬HERO和FANCY。

花蓮縣消防局表示，此次MRT測驗由王澤偉及HERO、邱楷紘及FANCY，2組參加評測，其中HERO順利通過MRT認證並取得國際輪值資格，不僅是領犬員與搜救犬長期努力的成果，更代表花蓮縣整體救災能量再度升級，在氣候日漸極端的侵襲下，以最堅實的專業守護花蓮民眾安全。

花蓮強震 搜救犬 災害

廣角鏡／灰頸鶴寶 頭頂「金皇冠」

台北市立動物園今年7月下旬有一隻新生的灰頸冠鶴寶寶，保育員考量水禽區的環境較為開放、複雜，交給給空巢中的黑頸冠鶴養育，牠...

21歲大貓熊「圓圓」邁入高齡期 台北動物園今健檢結果出爐

台北市立動物園21歲大貓熊「圓圓」今天年度健康檢查，過程順利。園方說，心臟、消化道等主要器官功能皆維持正常穩定，隨著牠年...

獨／台南動保志工意外發現非法養殖場 今沒入近百品種貓狗

台南動保團體會同市政府動保處在七股區一處非法貓狗繁殖場，查獲業者私自繁殖的高價品種品種貓上百隻，昨晚稽查先沒入近40隻貓...

旅美15年的33歲海歸大熊貓「高高」離世 相當人類百歲

中國大熊貓保護研究中心昨天發布消息稱，曾旅美15年的33歲雄性大熊貓「高高」日前去世。

動物園「醜小鴨變身記」 灰頸鶴寶頭頂「炸」出金皇冠

台北市立動物園「鶴園」最近出現一隻小灰頸冠鶴，和牠一同生活的是「代理爸媽」黑頸冠鶴。園方透露，小灰頸冠鶴現在的身高已經直...

世界47隻天才犬之一！邊境牧羊犬靠跟主人玩遊戲 練出超強語言能力

在英國有一隻能聽懂超過220個詞彙的「天才牧羊犬」。六歲的邊境牧羊犬「快樂」（Happy），是全球少數、僅47隻具備「高度詞彙辨識能力」的超聰明狗狗之一。根據日媒「FNN」報導，快樂對語言的反應很精準。記者在飼主家中做測試，要快樂從一堆絨毛玩具中找出「西瓜」，快樂毫不猶豫地叼回正確物品。後來要求找「長頸鹿」時雖稍微想了一下，但仍在玩具堆中逐一尋找，最後成功完成任務。

