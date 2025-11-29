花蓮搜救犬HERO通過認證 獲國際救援輪值資格

花蓮縣消防局特搜大隊搜救犬HERO成功通過MRT國家搜救犬救援能力認證，正式具備投入國際搜救犬組織（IRO）國際人道救援任務輪值資格，象徵花蓮搜救犬隊的訓練已完全與國際接軌。

花蓮縣消防局今天發布訊息表示，搜救犬HERO的訓練歷程艱辛漫長，自幼犬階段起，接受基礎服從、環境敏感度訓練，逐步進入不穩定地面、黑暗狹窄空間、倒塌建物模擬環境的高階課程。

領犬員王澤偉與HERO長期在烈日、雨夜與瓦礫堆間反覆練習，只為在真正災害發生時，能以最快速度找出受困者。此次認證中，HERO展現高度專注與工作意志，成功通過所有測試項目，獲得評審高度肯定。

花蓮縣消防局說明，MRT（Mission Readiness Test）評測為目前搜救犬訓練中難度最高、最接近實際災害現場的測驗之一，內容包括瓦礫堆搜尋、高低差環境通過、多重氣味干擾判別、夜間或低可視度環境搜索、人犬協同作業等多面向項目，全面檢驗搜救犬與領犬員是否具備立即投入實戰的能力。

花蓮縣消防局指出，近年花蓮屢遭受重大災害衝擊，包括0403花蓮強震、0923光復馬太鞍洪災，前線救災挑戰艱鉅。在這些任務中，搜救犬於危險狹窄環境搜尋生命跡象，是災害現場不可或缺的重要戰力。HERO能力的提升將進一步強化在面對地震、崩塌、洪災等複合型災害時的搜救反應能力。

花蓮縣消防局特種搜救大隊擁有一支專業的搜救犬隊，主要的搜救犬成員為拉布拉多犬HERO和FANCY。

花蓮縣消防局表示，此次MRT測驗由王澤偉及HERO、邱楷紘及FANCY，2組參加評測，其中HERO順利通過MRT認證並取得國際輪值資格，不僅是領犬員與搜救犬長期努力的成果，更代表花蓮縣整體救災能量再度升級，在氣候日漸極端的侵襲下，以最堅實的專業守護花蓮民眾安全。