21歲大貓熊「圓圓」邁入高齡期 台北動物園今健檢結果出爐

台北市立動物園21歲大貓熊「圓圓」今天年度健康檢查，過程順利。園方說，心臟、消化道等主要器官功能皆維持正常穩定，隨著牠年紀增長，此次健檢也觀察到身體部分機能開始出現愈趨明顯的老化跡象，顯示「圓圓」已正式邁入高齡觀察期，仍在可掌握與可管理範圍。

動物園今天上午為「圓圓」安排例行全身健康檢查，由園方獸醫團隊邀請台灣大學獸醫專業學院、台灣大學醫學院臺大醫院麻醉部、台灣大學牙醫專業學院／台大醫院牙科部牙髓病科、口腔顎面外科及牙周病科、台灣大學動物科學技術學系、行政院農業委員會畜產試驗所等大學專家合作執行，完成客製化高規格「健檢套餐」。

園方說，健檢項目包括全身X光、電腦斷層掃描、血液與生化分析、牙科、眼科及心腹超音波等；結果顯示「圓圓」目前主要器官功能良好，心臟與腹腔器官功能基本正常，胃與食道內視鏡亦未見異常。隨著年紀增長，「圓圓」在眼科、腎臟與脊椎等部位呈現高齡動物常見的生理變化，皆在可管理的範圍內。

動物園指出，「圓圓」2023年被發現腰椎骨刺，隨著年齡增長，脊椎退化的變化更為明顯。園方透過持續的雷射護理與保養藥物給予相關照護，目前牠的活動力良好，未出現明顯疼痛或異常跡象。部分檢查項目顯示血壓略有上升的趨勢，尿液蛋白質指標較以往略高。

園方直言，這些變化多屬高齡大貓熊自然且可管理的生理現象，沒有急迫性的健康危機，但意味著「圓圓」需要更細緻、貼心的高齡長照。

牙科方面，園方提及「圓圓」原本牙口就較弱，在保育員長期細心的日常照護下維持穩定，今日完成必要清潔並持續追蹤。

園方表示，針對此次健檢結果，動物園已啟動更完整的高齡照護模式，調整照護方式以符合「圓圓」進入老年期的需求；將提高血壓與腎臟功能的監測頻率，並調整飲食配方，包括竹葉比例與優化主食營養組成，協助維持健康體況。同時持續牙科追蹤，並在生活環境與行為豐富化上優化，使牠的活動更舒適，減輕脊椎退化帶來的潛在負擔。

動物園說，大貓熊身體變化屬於自然老化的一部分，隨著「圓圓」正式進入高齡期，照護團隊將以更細緻、柔和的方式陪伴牠變老，並依據多年累積的健康資料調整醫療與日常照護策略，確保牠的生活品質。未來持續與國內外合作夥伴分享高齡大貓熊的照護經驗，精進相關醫療技術。