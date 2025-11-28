快訊

獨／台南動保志工意外發現非法養殖場 今沒入近百品種貓狗

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
動保處查獲非法養殖場，今沒入近百品種貓狗。圖／讀者提供
台南動保團體會同市政府動保處在七股區一處非法貓狗繁殖場，查獲業者私自繁殖的高價品種品種貓上百隻，昨晚稽查先沒入近40隻貓，今天下午再載回40多狗。動保團體表示，台南有非法繁殖場除自售、業者還誇稱供貨給全台各地，政府應該加強全台查緝掛羊頭賣狗肉的寵物店。

動保處副處長洪振凱表示，將依法對業者開罰，今天上午先了解所有的貓有沒有結紮、植入晶片？未結紮一隻罰5萬元，另外業者有販賣事實查到一次販賣罰10萬元，加上業者沒有寵物登記、如果沒有打狂犬病疫苗還要再個別罰3萬元，總共可能要罰數百萬元。

動保志工說，這處非法繁殖場鐵皮屋搭蓋非常擁擠雜亂，也沒有適當的空調，有些犬貓例如西伯利亞薩摩亞犬、很難適應台灣的氣候，這種冷天氣還要吹電風扇，夏天沒有冷氣會嚴重影響健康。台南市政府應該比照苗栗縣處理割聲帶犬模式、「一罪一罰」遏制非法繁殖。

毛孩子家園協會負責人偽裝成買家，昨天下午到位於偏僻的七股下看坪畜牧區這處繁殖場，以1萬8千元向業者購買一隻藍貓，再通知附近守候的動保處人員及員警前往查緝，因為兩輛動保車無法裝載所有的貓狗、清點後就先把貓帶回。初步查看至少貓友37隻、狗50隻。

協會表示，會破獲此一非法繁殖業者，是因為協會義工最近得知這附近很多流浪狗，日前在附近捕捉送結紮，因路邊的狗往更偏僻的小徑跑，義工跟到這邊附近都是畜牧場，才發現非法養殖場就藏身其間，很難發現。

洪振凱指出，動保處會在沒入的貓狗全部結紮，確認狀況穩定後再公告開放民眾來參觀認養。而這些大型犬雖然都是知名品種，但因為體型、年紀還有照顧需求，不一定好送，目前安置在善化收容中心，貓則在灣裡中心。

動保處查獲非法養殖場，今沒入近百品種貓狗。圖／讀者提供
動保志工說，這處非法繁殖場鐵皮屋搭蓋非常擁擠雜亂，也沒有適當的空調，有些犬貓例如西伯利亞薩摩亞犬、長毛貓，很難適應台灣的氣候。圖／讀者提供
動保志工說，這處非法繁殖場鐵皮屋搭蓋非常擁擠雜亂，也沒有適當的空調，有些犬貓例如西伯利亞薩摩亞犬、長毛貓，很難適應台灣的氣候。圖／讀者提供
動保處查獲非法養殖場，今沒入近百品種貓狗。圖／讀者提供
動保志工說，這處非法繁殖場鐵皮屋搭蓋非常擁擠雜亂，也沒有適當的空調，有些犬貓例如西伯利亞白薩摩亞犬、長毛貓，很難適應台灣的氣候。圖／讀者提供
動保處查獲非法養殖場，今沒入近百品種貓狗。圖／讀者提供
動保處查獲非法養殖場，今沒入近百品種貓狗。圖／讀者提供
結紮 狂犬病疫苗 台南

