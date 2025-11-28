快訊

OK超商宣布明年起停收蝦皮境內包裹 不再當「蝦皮倉庫」

中職／意外！徐基麟被放60人名單外 兄弟：財務、紀律問題以示警惕

動團辦山豬吊受害毛孩狗聚 邀賴總統帶斑斑參加

中央社／ 台北28日電

台灣動物共生聯盟將於12月6日，在板橋華江寵物公園，舉辦「山吊受害毛孩狗聚」，今天邀請總統賴清德帶他認養的毛孩斑斑參加。

台灣動物共生聯盟在台北賓館外舉行記者會，呼籲立法禁止「輸入、製造、陳列、販賣、持有、使用山豬吊」，並邀請賴總統帶著他認養的毛孩斑斑，一起參加「山豬吊受害毛孩狗聚」，總統府派員代表接受。

台灣動物共生聯盟10月底曾發起「要求禁止山豬吊陷阱」全民連署，盼集結10萬份要求禁止山豬吊陷阱的簽名，讓10萬份心意、10萬份願望，匯成一股守護生命的力量。

台灣動物共生聯盟舉辦的「山豬吊受害毛孩狗聚」，不不需報名，聯盟邀請受害毛孩家長，帶著毛孩一起回來，讓大家看看受害的毛孩如何從傷痛中站起來；盼正在中途、收容受害毛孩的家長，帶毛孩參加，讓還在等家的毛孩被看見、被疼惜；更希望所有愛狗與養狗的民眾，無論狗狗是否受過傷，都能一起來同樂。

動物 認養

延伸閱讀

影／徐春鶯被押 鄭麗文：賴總統上任後對陸配無情追殺「違反憲法」

影／仁壽宮贈匾 賴清德：打造台南為國家算力中心、機器人重鎮

核三最快2027重啟 李彥秀「蔡規賴不隨」：民進黨恐神主牌大戰

影／台南孔廟揭匾「川流敦化」 賴清德說這有這2種意義

相關新聞

獨／台南動保志工意外發現非法養殖場 今沒入近百品種貓狗

台南動保團體會同市政府動保處在七股區一處非法貓狗繁殖場，查獲業者私自繁殖的高價品種品種貓上百隻，昨晚稽查先沒入近40隻貓...

21歲大貓熊「圓圓」邁入高齡期 台北動物園今健檢結果出爐

台北市立動物園21歲大貓熊「圓圓」今天年度健康檢查，過程順利。園方說，心臟、消化道等主要器官功能皆維持正常穩定，隨著牠年...

旅美15年的33歲海歸大熊貓「高高」離世 相當人類百歲

中國大熊貓保護研究中心昨天發布消息稱，曾旅美15年的33歲雄性大熊貓「高高」日前去世。

動物園「醜小鴨變身記」 灰頸鶴寶頭頂「炸」出金皇冠

台北市立動物園「鶴園」最近出現一隻小灰頸冠鶴，和牠一同生活的是「代理爸媽」黑頸冠鶴。園方透露，小灰頸冠鶴現在的身高已經直...

世界47隻天才犬之一！邊境牧羊犬靠跟主人玩遊戲 練出超強語言能力

在英國有一隻能聽懂超過220個詞彙的「天才牧羊犬」。六歲的邊境牧羊犬「快樂」（Happy），是全球少數、僅47隻具備「高度詞彙辨識能力」的超聰明狗狗之一。根據日媒「FNN」報導，快樂對語言的反應很精準。記者在飼主家中做測試，要快樂從一堆絨毛玩具中找出「西瓜」，快樂毫不猶豫地叼回正確物品。後來要求找「長頸鹿」時雖稍微想了一下，但仍在玩具堆中逐一尋找，最後成功完成任務。

影／覓食身影曝！暌違20年石虎重現沙鹿鹿寮南溪

睽違20年，今年8月林業及自然保育署台中分署設置於台中沙鹿鹿寮南溪的自動相機捕拍到石虎，這項珍貴紀錄，象徵該溪流生態治理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。