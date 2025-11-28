動團辦山豬吊受害毛孩狗聚 邀賴總統帶斑斑參加

台灣動物共生聯盟將於12月6日，在板橋華江寵物公園，舉辦「山豬吊受害毛孩狗聚」，今天邀請總統賴清德帶他認養的毛孩斑斑參加。

台灣動物共生聯盟在台北賓館外舉行記者會，呼籲立法禁止「輸入、製造、陳列、販賣、持有、使用山豬吊」，並邀請賴總統帶著他認養的毛孩斑斑，一起參加「山豬吊受害毛孩狗聚」，總統府派員代表接受。

台灣動物共生聯盟10月底曾發起「要求禁止山豬吊陷阱」全民連署，盼集結10萬份要求禁止山豬吊陷阱的簽名，讓10萬份心意、10萬份願望，匯成一股守護生命的力量。

台灣動物共生聯盟舉辦的「山豬吊受害毛孩狗聚」，不不需報名，聯盟邀請受害毛孩家長，帶著毛孩一起回來，讓大家看看受害的毛孩如何從傷痛中站起來；盼正在中途、收容受害毛孩的家長，帶毛孩參加，讓還在等家的毛孩被看見、被疼惜；更希望所有愛狗與養狗的民眾，無論狗狗是否受過傷，都能一起來同樂。