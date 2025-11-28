快訊

人呢？立委質詢赫見勞動部長未到 韓國瑜急向學生解釋：第一次發生

香港宏福苑大火 港府證實已128人遇難

桃園大園1幼兒園失火！57名師生安全疏散 原來是抽水馬達釀禍

聽新聞
0:00 / 0:00

動物園「醜小鴨變身記」 灰頸鶴寶頭頂「炸」出金皇冠

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
今年7月出生的小灰頸冠鶴（右）是由一對黑頸冠鶴（左）撫養長大。圖／台北市立動物園提供
今年7月出生的小灰頸冠鶴（右）是由一對黑頸冠鶴（左）撫養長大。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園「鶴園」最近出現一隻小灰頸冠鶴，和牠一同生活的是「代理爸媽」黑頸冠鶴。園方透露，小灰頸冠鶴現在的身高已經直追爸媽的高度，外貌也跟剛出生時截然不同，開始逐漸換羽，長出顯眼的金黃色羽冠。

動物園鳥園的水禽區今年7月下旬有一隻新生的灰頸冠鶴寶寶，保育員考量水禽區的環境較為開放、複雜，鳥類種個多，有紅鶴、鵜鶘、綠頭鴨、鴛鴦、埃及雁、埃及聖䴉、灰頸冠鶴、黑頸天鵝、紅冠水雞、白腹秧雞等，加上開放空間、隱蔽死角處不少，灰頸冠鶴爸媽不容易照顧幼鳥，提高牠能順利成長的機會，將新生鳥寶移置給空巢中的黑頸冠鶴養育。

園方表示，黑頸冠鶴們稱職地擔任灰頸冠鶴寶寶的「代理爸媽」，當有人靠近時，牠們總會警覺地走到前方戒備，護子心切的行為表露無遺。

小灰頸冠鶴在黑頸冠鶴爸媽的呵護下漸漸成長，正褪去乾草般褐色的絨毛，換上淺灰色的羽毛，額頭上的黑色羽毛也慢慢長出，像開花般的長出金黃色羽冠。不過，目前小灰頸冠鶴灰色的羽毛還夾雜斑駁的黃褐色，頭頂的羽冠也不像成鳥一樣「茂盛」。

動物園也分享，今年9月「鶴園」另一對黑頸冠鶴孵出一隻寶寶，最近正換下咖啡色絨毛，長出灰色的羽毛，逐漸抽高，變得身形修長；較晚出生的小黑頸冠鶴在體型上顯得相對小巧，有時會躲在植栽間不容易發現。

灰頸冠鶴和黑頸冠鶴成鳥有著明顯差異，有時候灰頸冠鶴的臉頰上下側會泛紅，不只侷限上半部。圖／台北市立動物園提供
灰頸冠鶴和黑頸冠鶴成鳥有著明顯差異，有時候灰頸冠鶴的臉頰上下側會泛紅，不只侷限上半部。圖／台北市立動物園提供
由代理爸媽養大的小灰頸冠鶴目前羽色斑駁，頭頂長出黑毛。圖／台北市立動物園提供
由代理爸媽養大的小灰頸冠鶴目前羽色斑駁，頭頂長出黑毛。圖／台北市立動物園提供

動物園 埃及

延伸閱讀

汙水淹地下室、租金過低 議員批竹市動物園委外問題多

時力議員批新竹動物園遊客中心問題 市府允檢討

台北市立動物園111週年 Zoo跑緩衝綠帶體驗野性再現

北市動物園6隻大紅鶴嗷嗷待哺 觀察育幼好時機

相關新聞

旅美15年的33歲海歸大熊貓「高高」離世 相當人類百歲

中國大熊貓保護研究中心昨天發布消息稱，曾旅美15年的33歲雄性大熊貓「高高」日前去世。

動物園「醜小鴨變身記」 灰頸鶴寶頭頂「炸」出金皇冠

台北市立動物園「鶴園」最近出現一隻小灰頸冠鶴，和牠一同生活的是「代理爸媽」黑頸冠鶴。園方透露，小灰頸冠鶴現在的身高已經直...

世界47隻天才犬之一！邊境牧羊犬靠跟主人玩遊戲 練出超強語言能力

在英國有一隻能聽懂超過220個詞彙的「天才牧羊犬」。六歲的邊境牧羊犬「快樂」（Happy），是全球少數、僅47隻具備「高度詞彙辨識能力」的超聰明狗狗之一。根據日媒「FNN」報導，快樂對語言的反應很精準。記者在飼主家中做測試，要快樂從一堆絨毛玩具中找出「西瓜」，快樂毫不猶豫地叼回正確物品。後來要求找「長頸鹿」時雖稍微想了一下，但仍在玩具堆中逐一尋找，最後成功完成任務。

影／覓食身影曝！暌違20年石虎重現沙鹿鹿寮南溪

睽違20年，今年8月林業及自然保育署台中分署設置於台中沙鹿鹿寮南溪的自動相機捕拍到石虎，這項珍貴紀錄，象徵該溪流生態治理...

獨／藏放冰箱、被「三貼」遊街的霧台黑熊 已製成標本

屏東縣檢警偵辦霧台鄉大武部落遭獵殺的台灣黑熊，追查發現4隻黑熊遭獵殺，全案僅存第四隻黑熊，是檢警在大武部落族人顏姓父子家...

狗跟主人越養越像？ 研究揭黃金獵犬也有「人類焦慮基因」

科學界長期觀察到犬隻情緒與人類心理之間可能存在關聯，近期一項大型研究更進一步指出，黃金獵犬與人類在某些基因上具有相似性，而這些基因恰好與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。