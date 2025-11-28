聽新聞
0:00 / 0:00
動物園「醜小鴨變身記」 灰頸鶴寶頭頂「炸」出金皇冠
台北市立動物園「鶴園」最近出現一隻小灰頸冠鶴，和牠一同生活的是「代理爸媽」黑頸冠鶴。園方透露，小灰頸冠鶴現在的身高已經直追爸媽的高度，外貌也跟剛出生時截然不同，開始逐漸換羽，長出顯眼的金黃色羽冠。
動物園鳥園的水禽區今年7月下旬有一隻新生的灰頸冠鶴寶寶，保育員考量水禽區的環境較為開放、複雜，鳥類種個多，有紅鶴、鵜鶘、綠頭鴨、鴛鴦、埃及雁、埃及聖䴉、灰頸冠鶴、黑頸天鵝、紅冠水雞、白腹秧雞等，加上開放空間、隱蔽死角處不少，灰頸冠鶴爸媽不容易照顧幼鳥，提高牠能順利成長的機會，將新生鳥寶移置給空巢中的黑頸冠鶴養育。
園方表示，黑頸冠鶴們稱職地擔任灰頸冠鶴寶寶的「代理爸媽」，當有人靠近時，牠們總會警覺地走到前方戒備，護子心切的行為表露無遺。
小灰頸冠鶴在黑頸冠鶴爸媽的呵護下漸漸成長，正褪去乾草般褐色的絨毛，換上淺灰色的羽毛，額頭上的黑色羽毛也慢慢長出，像開花般的長出金黃色羽冠。不過，目前小灰頸冠鶴灰色的羽毛還夾雜斑駁的黃褐色，頭頂的羽冠也不像成鳥一樣「茂盛」。
動物園也分享，今年9月「鶴園」另一對黑頸冠鶴孵出一隻寶寶，最近正換下咖啡色絨毛，長出灰色的羽毛，逐漸抽高，變得身形修長；較晚出生的小黑頸冠鶴在體型上顯得相對小巧，有時會躲在植栽間不容易發現。
