快訊

賴總統2027武統說 鄭麗文：賴總統玩火把百姓當政治豪賭籌碼

高雄兩線三星警官涉性侵 她身心崩潰提告竟遭警告「他官很大」

一語成讖！香港宏福苑住戶一個月前才發文：外牆都易燃物用火小心

世界47隻天才犬之一！邊境牧羊犬靠跟主人玩遊戲 練出超強語言能力

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一隻邊境牧羊犬能辨識220個詞彙。邊境牧羊犬示意圖，非文中當事狗。 圖／Ingimage
英國一隻邊境牧羊犬能辨識220個詞彙。邊境牧羊犬示意圖，非文中當事狗。 圖／Ingimage

英國有一隻能聽懂超過220個詞彙的「天才牧羊犬」。6歲的邊境牧羊犬「快樂」（Happy），是全球少數、僅47隻具備「高度詞彙辨識能力」的超聰明狗狗之一。根據日媒「FNN」報導，「快樂」對語言的反應很精準。記者在飼主家中做測試，要快樂從一堆絨毛玩具中找出「西瓜」，快樂毫不猶豫地叼回正確物品。後來要求找「長頸鹿」時雖稍微想了一下，但仍在玩具堆中逐一尋找，最後成功完成任務。

快樂之所以能記住超過220個詞，全靠主人艾琳長期與牠玩「命名記憶遊戲」。快樂只要做對，她就會語氣誇張地說：「Yes！就是這個！」並給牠極大地讚美和點心。艾琳也說，有的狗狗在主人說「坐下！」時，並不想坐下，主人也覺得「沒什麼關係」，就放棄了。其實主人只要耐著性子，持續說「等等！坐下！」狗狗還是會坐下。這時，飼主就要好好讚美狗狗，讓狗狗理解自己應該做的正確行為。

專業獸醫石井萬壽美也留言表示，邊境牧羊犬果然名不虛傳。她在看診時，就曾見過有些邊境牧羊犬，只要聽到飼主說負面的話，就會立刻垂下耳朵、露出明顯不高興的反應。而牠驚人的記憶力不僅來自天賦，更是因為與飼主之間有強烈的信任關係，以及持續而豐富的互動。

相關研究中顯示，在經過認證的這47隻超聰明狗狗之中，有七成以上是邊境牧羊犬或其混種，其中有十隻以上住在英國，甚至有能記住多達1022個詞彙的天才狗狗。

狗狗 英國

延伸閱讀

罹癌、失智風險增！日本人全球睡最少 權威教授批：讚熬夜工作超荒謬

吃熊肉惹議！日料理研究家被轟殘忍 反嗆：不吃雞豬牛魚嗎？

北海道夜路突遇巨熊迎面直衝威嚇 駕駛嚇傻發抖忘了怎麼倒車

不再依賴中國！青森用雪國魅力招手 市長：台灣發展潛力更大

相關新聞

世界47隻天才犬之一！邊境牧羊犬靠跟主人玩遊戲 練出超強語言能力

在英國有一隻能聽懂超過220個詞彙的「天才牧羊犬」。六歲的邊境牧羊犬「快樂」（Happy），是全球少數、僅47隻具備「高度詞彙辨識能力」的超聰明狗狗之一。根據日媒「FNN」報導，快樂對語言的反應很精準。記者在飼主家中做測試，要快樂從一堆絨毛玩具中找出「西瓜」，快樂毫不猶豫地叼回正確物品。後來要求找「長頸鹿」時雖稍微想了一下，但仍在玩具堆中逐一尋找，最後成功完成任務。

影／覓食身影曝！暌違20年石虎重現沙鹿鹿寮南溪

睽違20年，今年8月林業及自然保育署台中分署設置於台中沙鹿鹿寮南溪的自動相機捕拍到石虎，這項珍貴紀錄，象徵該溪流生態治理...

獨／藏放冰箱、被「三貼」遊街的霧台黑熊 已製成標本

屏東縣檢警偵辦霧台鄉大武部落遭獵殺的台灣黑熊，追查發現4隻黑熊遭獵殺，全案僅存第四隻黑熊，是檢警在大武部落族人顏姓父子家...

狗跟主人越養越像？ 研究揭黃金獵犬也有「人類焦慮基因」

科學界長期觀察到犬隻情緒與人類心理之間可能存在關聯，近期一項大型研究更進一步指出，黃金獵犬與人類在某些基因上具有相似性，而這些基因恰好與...

9獵人涉獵殺台灣黑熊判無罪 原民學者：值得未來司法單位形成判例

屏東霧台鄉大武部落獵殺台灣黑熊案，屏東地院考量獵捕行為是「非營利自用」，符合《野生動物保育法》修法後的除罪規定，今判處9...

獨／霧台大武部落從獵殺到守護 成立黑熊生態給付巡守隊

屏東縣霧台鄉大武部落3年內獵殺4隻台灣黑熊，屏東地檢署依違反野生動物法起訴9名族人違反野生動物保育法，屏東地院判9人無罪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。