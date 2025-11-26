快訊

獨／藏放冰箱、被「三貼」遊街的霧台黑熊 已製成標本

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
遭獵殺的台灣黑熊，還被載機車三貼，如今已製成標本。圖／資料照、屏東地檢署提供
遭獵殺的台灣黑熊，還被載機車三貼，如今已製成標本。圖／資料照、屏東地檢署提供

屏東縣檢警偵辦霧台鄉大武部落遭獵殺的台灣黑熊，追查發現4隻黑熊遭獵殺，全案僅存第四隻黑熊，是檢警在大武部落族人顏姓父子家中冰箱查扣，這隻黑熊還被「三貼」遊街嘲諷，如今這隻黑熊的遺體，已製作為標本。

林業保育署屏東分署指出，該案查扣的台灣黑熊遺體，已由國立自然科學博物館在2023年10月完成散狀骨骼與皮毛的證據標本製作，現存放在國立自然科學博物館收藏庫內妥善保存。

屏東分署指出，若有相關特展時會陳列展示供民眾參觀，做為教育或保育推廣；若有學術需求，散狀骨骼證據標本亦可作為科學研究參考，以提供台灣黑熊族群生態、遺傳等研究工作。

據了解，大武部落族人曾說，因為黑熊的出現快侵犯到族人生活領域，且發現黑熊吃掉狗，擔心黑熊會傷人，之後也在這隻黑熊的胃中驗出狗的DNA。

查扣的黑熊經由電腦斷層掃描、Ｘ光片檢驗，研判是剛成年母熊，未懷孕，身體三處中彈痕跡，右後肢脛腓骨，造成脛腓骨粉碎性骨折；頸部背側（射入口），頭部左背側的顱骨及枕骨頭（射出口）與右側顏面。從相關照片，明顯看到有散彈射擊而成。

台灣黑熊 國立自然科學博物館 屏東縣

