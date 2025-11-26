9獵人涉獵殺台灣黑熊判無罪 原民學者：值得未來司法單位形成判例

屏東霧台鄉大武部落獵殺台灣黑熊案，屏東地院考量獵捕行為是「非營利自用」，符合《野生動物保育法》修法後的除罪規定，今判處9名涉案原住民獵人無罪。對此，成功大學考古學研究所教授台邦．撒沙勒表示，「今天的判決代表司法的進步」，法官不是完全站在法律層面來看狩獵的議題，而是考慮更多文化的面相。這樣的思維也符合先進國家的做法，值得未來司法單位形成判例。他強調，原住民狩獵文化跟當代保育可以共存，不是「你有，我就沒有」的概念。

台邦．撒沙勒說，保育與原住民族權益，需要建立真誠的對話平台，否則按照目前部落周遭熊出沒的頻傳狀況，人熊衝突的事件只會越來越多。

台邦．撒沙勒近一步解釋，目前因為氣候異常，野生動物下降到部落周遭的現象會越來越多，也會導致更多人與動物的衝突，因此必須思考如何因應這樣的態勢。

「今天的判決代表司法的進步，法官不是完全站在法律層面來看狩獵的議題，而是考慮更多文化的面相。」台邦．撒沙勒說，這樣的思維也符合先進國家的做法，值得未來司法單位形成判例。要解決目前的人熊衝突事件，必須考慮山區原住民是第一線，需要借重當地部落的力量，才可能有效防治熊害或野生動物的侵擾。

台邦．撒沙勒補充說明，目前部落已經沒有專業獵人，即已經沒有人靠獵捕野生動物維生。所以法官認為這些族人是非營利自用是對的。

一名鄒族獵人協會會員則表示，既然立法者認為「非營利自用」是除罪事由，就沒有必要限縮解釋，也許當事人當時某些戲謔行為讓人不快，但也不能是限縮解釋除罪事由而將其判處刑罰的理由。

這名會員說，自用無所謂合理與否，只要是自己食用或分享給族人親友，都屬自用範疇。若需針對非營利自用加上條件限制，依罪刑法定主義，必須在條文上規定清楚。不過他強調，還是要等看到判決全文，了解法官的判斷過程及理由後，才能比較完整的評論。