快訊

搶便宜！好市多黑色購物周Day 4優惠再加碼 這款除濕機現折3400元

日職／成績爛遭砍薪6000萬！ 戶鄉翔征發誓：明年要好好表現

投資低於日韓？台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

聽新聞
0:00 / 0:00

9獵人涉獵殺台灣黑熊判無罪 原民學者：值得未來司法單位形成判例

聯合報／ 記者馮靖惠／台北即時報導
屏東霧台鄉大武部落獵殺台灣黑熊案，屏東地院考量獵捕行為是「非營利自用」，符合《野生動物保育法》修法後的除罪規定，判處9名涉案原住民獵人無罪。示意圖。圖／林業署提供
屏東霧台鄉大武部落獵殺台灣黑熊案，屏東地院考量獵捕行為是「非營利自用」，符合《野生動物保育法》修法後的除罪規定，判處9名涉案原住民獵人無罪。示意圖。圖／林業署提供

屏東霧台鄉大武部落獵殺台灣黑熊案，屏東地院考量獵捕行為是「非營利自用」，符合《野生動物保育法》修法後的除罪規定，今判處9名涉案原住民獵人無罪。對此，成功大學考古學研究所教授台邦．撒沙勒表示，「今天的判決代表司法的進步」，法官不是完全站在法律層面來看狩獵的議題，而是考慮更多文化的面相。這樣的思維也符合先進國家的做法，值得未來司法單位形成判例。他強調，原住民狩獵文化跟當代保育可以共存，不是「你有，我就沒有」的概念。

台邦．撒沙勒說，保育與原住民族權益，需要建立真誠的對話平台，否則按照目前部落周遭熊出沒的頻傳狀況，人熊衝突的事件只會越來越多。

台邦．撒沙勒近一步解釋，目前因為氣候異常，野生動物下降到部落周遭的現象會越來越多，也會導致更多人與動物的衝突，因此必須思考如何因應這樣的態勢。

「今天的判決代表司法的進步，法官不是完全站在法律層面來看狩獵的議題，而是考慮更多文化的面相。」台邦．撒沙勒說，這樣的思維也符合先進國家的做法，值得未來司法單位形成判例。要解決目前的人熊衝突事件，必須考慮山區原住民是第一線，需要借重當地部落的力量，才可能有效防治熊害或野生動物的侵擾。

台邦．撒沙勒補充說明，目前部落已經沒有專業獵人，即已經沒有人靠獵捕野生動物維生。所以法官認為這些族人是非營利自用是對的。

一名鄒族獵人協會會員則表示，既然立法者認為「非營利自用」是除罪事由，就沒有必要限縮解釋，也許當事人當時某些戲謔行為讓人不快，但也不能是限縮解釋除罪事由而將其判處刑罰的理由。

這名會員說，自用無所謂合理與否，只要是自己食用或分享給族人親友，都屬自用範疇。若需針對非營利自用加上條件限制，依罪刑法定主義，必須在條文上規定清楚。不過他強調，還是要等看到判決全文，了解法官的判斷過程及理由後，才能比較完整的評論。

原住民族 司法 台灣黑熊 獵人

延伸閱讀

原民獵殺4台灣黑熊無罪 學者：尊重狩獵權但恐有過度解釋之虞

3年獵殺4台灣黑熊法院判9人野保法無罪 原因：屬非營利自用

公私協力創造浮葉棲地 嘉縣九芎埤重現水雉漫步

珍稀保育鳥藍腹鷴現身低海拔嘉義蘭潭後山步道 校長驚喜巧遇

相關新聞

狗跟主人越養越像？ 研究揭黃金獵犬也有「人類焦慮基因」

科學界長期觀察到犬隻情緒與人類心理之間可能存在關聯，近期一項大型研究更進一步指出，黃金獵犬與人類在某些基因上具有相似性，而這些基因恰好與...

原民獵殺4台灣黑熊無罪 學者：尊重狩獵權但恐有過度解釋之虞

屏東霧台鄉大武部落獵殺台灣黑熊案，屏東地院考量被告為原住民，且獵捕行為是「非營利自用」，符合《野生動物保育法》修法後的除...

9獵人涉獵殺台灣黑熊判無罪 原民學者：值得未來司法單位形成判例

屏東霧台鄉大武部落獵殺台灣黑熊案，屏東地院考量獵捕行為是「非營利自用」，符合《野生動物保育法》修法後的除罪規定，今判處9...

獨／霧台大武部落從獵殺到守護 成立黑熊生態給付巡守隊

屏東縣霧台鄉大武部落3年內獵殺4隻台灣黑熊，屏東地檢署依違反野生動物法起訴9名族人違反野生動物保育法，屏東地院判9人無罪...

【動物冷知識】猴生苦短把酒吸滿！黑猩猩自製「吸酒神器」 爬樹狂喝酒量驚人

哈囉大家好，我是帽帽！開始之前來個警語：飲酒勿開車、未滿18歲禁止飲酒！！

珍稀保育鳥藍腹鷴現身低海拔嘉義蘭潭後山步道 校長驚喜巧遇

嘉義市東郊蘭潭水庫丘陵環繞、綠意盎然，是市民後花園，其中蘭潭後山步道是健行族最愛，保育良好生態環境豐富，成為野生動物出沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。