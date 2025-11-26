快訊

狗跟主人越養越像？ 研究揭黃金獵犬也有「人類焦慮基因」

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現，部分黃金獵犬的情緒與焦慮傾向，背後可能與人類相似的基因變化有關。示意圖／ingimage
研究發現，部分黃金獵犬的情緒與焦慮傾向，背後可能與人類相似的基因變化有關。示意圖／ingimage

科學界長期觀察到犬隻情緒與人類心理之間可能存在關聯，近期一項大型研究更進一步指出，黃金獵犬與人類在某些基因上具有相似性，而這些基因恰好與焦慮、敏感度與情緒調節相關。

根據《每日郵報》報導，來自英國劍橋大學的研究團隊分析了逾1,300隻黃金獵犬的基因資料，並與飼主填寫的行為問卷比對，試圖找出影響犬隻情緒反應的因素。研究結果顯示，黃金獵犬若出現害怕陌生事物、易緊張、或對其他犬隻感到不安等特質，通常可追溯至特定基因變異，而這些基因在人類身上也與焦慮、憂鬱與情緒敏感度等性格特質有關。

團隊表示，像是「非社會性恐懼」（例如對吸塵器、交通工具感到驚慌）所對應的犬隻基因，在人類基因資料中也涉及情緒敏感與焦慮相關的傾向；而影響黃金獵犬「服從性」與「可訓練程度」的基因，則與人類的認知能力與情緒敏銳度有相當連結。

研究中也發現，一些讓狗對同類產生敵意或恐懼的基因，在人類身上則與「尷尬後容易反覆思考」或「高教育成就」等性格元素相關，凸顯這些行為反應背後的跨物種共同機制。

研究者指出，這些基因雖然不是決定命運的單一指標，但能解釋為何部分犬隻在日常環境中容易受到刺激或顯得緊張。若再加上不佳的生活經驗，外界看似「不守規矩」的行為，其實可能是壓力累積後的表現。

團隊也認為，了解犬隻行為背後的生物學因素，未來有機會讓獸醫在面對焦慮型犬隻時，能採用更精準的照護方式；而對飼主而言，理解狗並非「故意搗亂」，而是天生容易受刺激，有助於調整訓練方式與生活節奏。

該研究刊登於《美國國家科學院院刊》（PNAS）。研究者強調，犬隻或許能成為理解部分人類心理狀況的有力模型，尤其在情緒類疾病研究中，兩者的共同基因可能提供新的線索。

