獨／霧台大武部落從獵殺到守護 成立黑熊生態給付巡守隊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
舊大武路徑拍到台灣黑熊。圖／林保署屏東分署提供
屏東縣霧台鄉大武部落3年內獵殺4隻台灣黑熊，屏東地檢署依違反野生動物法起訴9名族人違反野生動物保育法，屏東地院判9人無罪。檢方起訴中9人有5人成為巡守隊員，村長麥庸正擔任隊長，他說，巡守隊員中被起訴包姓族人，去年10月巡護時發現誤闖陷阱小母熊，馬上通報，換作以前可能是檯面下處理開槍，「這是黑熊事件帶來最大改變。」

案發後，大武村族人在林業保育署屏東分署帶領，2023年成立屏東縣首個黑熊生態給付巡守隊，檢方起訴9人有5人是巡守隊隊員，巡守隊成員共15人，村長麥庸正擔任隊長，巡守隊成立至今拍攝6次台灣黑熊影像，部落領取生態給付「生態薪水」。

村長麥庸正也是被起訴的9人之一，麥庸正說，原住民生活在山林中和所有動物都有接觸到，對他們來說獵捕黑熊觀念跟主流社會有很大衝突，他們的文化雖然有獵熊，但是獵黑熊不是英雄是勇氣，獵黑熊是很危險，獵物的精神在於分享，取得肉類蛋白質，如今他們也用獲得「生態薪水」購買豬跟族人們分享。

「不經一事不長一智！」麥庸正說，成立巡守隊很感謝屏東分署、野聲團隊，讓族人接受保育觀念。今天也是麥的生日，「是最好的生日禮物」，這三年來很煎熬，也讓部落放下心中的重擔。

麥庸正說，最感動是巡守隊成員中長者包姓族人是被起訴9人之一，去年10月巡守隊包男巡護時收生態相機，發現一隻誤闖陷阱小母熊，他接到包男電話通報「我應該怎麼辦？」當下他感動到流眼淚，換作以前，可能是「檯面下處理」開槍獵殺，他隨即趕到山上，同步通報林保署等，展開救援。

經現場檢傷後，這隻小母熊連夜送抵屏科大收容中心照養，經屏科大收容中心、野灣野生動物保育協會，數月照護與行為訓練後，黑熊恢復良好，召開數次專家會議，今年4月確認小母熊具備獨立生存能力，今年5月，在鄉長與部落耆老，這隻小母熊命名為「Tawmele達默樂」，這個名字是大武部落老獵人家族名稱，在舊大武部落附近野放，野放前配戴衛星發報器，持續追蹤「Tawmele」的位置。這段救傷Tawmele的過程，也被拍成影片，將於12月播放。

大武部落參與黑熊生態服務給付示範計畫，以當地天然環境與氣候共規畫兩條巡守路線，非汛期（舊大武路徑）、汛期路線（大武部落後方環山路徑），巡守隊共記錄到6次台灣黑熊影像。統計巡守隊共符合3次棲地監測獎勵金請領獎金，合計核發1.5萬元。

巡守隊巡護發現誤入陷阱的台灣黑熊，分署也依計畫規範，針對通報族人與協助救援的巡守隊員們核發獎勵金共2.3萬元。

環山路徑拍到台灣黑熊。圖／林保署屏東分署提供
舊大武路徑拍到台灣黑熊。圖／林保署屏東分署提供
大武小熊今年5月野放出籠。圖／林保署屏東分署提供
大武小熊受困套索，現場人員救援。圖／林保署屏東分署提供
舊大武路徑拍到台灣黑熊。圖／林保署屏東分署提供
環山路徑拍到台灣黑熊，照片時間有錯置。圖／林保署屏東分署提供
大武小熊野放後姜博仁博士和分署長楊瑞芬分VHF追蹤。圖／屏東分署提供
林保署屏東分署同仁與村長討論黑熊移動狀況。圖／屏東分署提供
