原民獵殺4台灣黑熊無罪 學者：尊重狩獵權但恐有過度解釋之虞

聯合報／ 記者馮靖惠／台北即時報導
遭獵殺的台灣黑熊。圖／資料照、屏東地檢署提供
遭獵殺的台灣黑熊。圖／資料照、屏東地檢署提供

屏東霧台鄉大武部落獵殺台灣黑熊案，屏東地院考量被告為原住民，且獵捕行為是「非營利自用」，符合《野生動物保育法》修法後的除罪規定，今（26日）判處9名涉案獵人無罪。至於行政罰部分，將由主管機關另行依法審酌。原民學者表示，此判決表面上可謂對原住民族狩獵權的最大尊重，但恐怕有過度解釋適用之虞，反而容易讓大社會對原民文化產生誤解。

東華大學民族發展與社會工作學系副教授陳張培倫表示，該案經屏東地院審理，判決無罪，雖然可以是說對原住民族捕獵權的最大尊重，但其判決理由引用動保法第21條之1「傳統文化、祭儀或非營利自用」除罪條款中的「非營利自用」，是否有過度解釋適用，恐怕值得檢討。

陳張培倫說，依目前各媒體揭露，該案獵捕行為似乎無涉傳統文化及祭儀，此較無疑義。但該行為是否屬於「非營利自用」，依目前透露的判決理由得知，法官似乎是排除了其「以營利為目的」的可能性，因此主張可適用該除罪條款。但坦白說，該等捕獵行為，難道也是部落傳統所能接受者？

他舉例，在王光祿案中，Tama Talum宣稱捕獵行為係自用（給母親食用），此類主張，尚能在部落正常生活脈絡或價值觀中被理解。但是屏東黑熊案，該捕獵行為（包括後續的展示爭議），似乎並不能在部落的生活脈絡或價值觀中所能被接受。

因此陳張培倫表示，法官判斷的關鍵若只是在營利與否，而未考慮其「自用」行為是否符合或可連結至部落規範，恐怕就有過度解釋適用之虞，「表面上尊重了原民狩獵權，但實質上並未根據原民狩獵文化的本質或精髓進行適切的判斷。」此判決結果，反而容易讓大社會對原民文化產生誤解。

判決理由指出，《野生動物保育法》在今年2月18日配合司法院釋字第803號解釋及最高法院111年度台非字第111號判決意旨，就原住民族獵捕、宰殺野生動物部分，於第21條之1規定增訂「非營利自用」的除罪事由，並修正第51條之1規定而以行政罰替代、排除原本違規的刑罰，唯有基於營利目的而獵捕保育類野生動物，才能論處刑罰。

