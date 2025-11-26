【動物冷知識】猴生苦短把酒吸滿！黑猩猩自製「吸酒神器」 爬樹狂喝酒量驚人

哈囉大家好，我是帽帽！

開始之前來個警語：

飲酒勿開車、未滿18歲禁止飲酒！！

你知道嗎？黑猩猩為了喝酒，居然會自製吸酒神器！？今天我們一起來看看，3個與喝酒相關的動物冷知識吧！！

東方胡蜂酒量非常好，他們能夠忍受80%的酒精濃度。研究比較只餵食酒精的胡蜂與只餵食糖水的胡蜂，他們的存活率沒有差異，也不影響他們的工作表現。但一般小蜜蜂即使是非常小劑量的酒精也足以增加他們的死亡風險。

一般蜜蜂急性攝取 1% 至 5% 的酒精溶液會損害其運動能力和認知能力，攝取高濃度酒精很可能讓他們在24小時內死亡。

雖然東方胡蜂酒精耐受度高，但在酒與一般糖水中他們並沒有特別的偏好，有什麼就喝什麼吧！！

在南非當地，盛行大象喜歡喝醉的說法。據說大象非常喜歡吃馬拉魯樹果，享受樹果發酵後的酒精帶來的微醺感。

馬拉魯樹也被稱為大象樹，大象不僅吃樹果也啃樹皮，是大象重要的社交場所之一。

但馬拉魯樹果酒精濃度3%(這已經是非常慷慨的估計了)，以大象體型比例要吃到醉，是需要吃到非常大量的樹果，所以研究人員對大象吃馬魯樹果吃到醉的說法存疑。

有一假說是，大象在啃食馬拉魯樹皮時，不甚吃下有毒的蟲蛹——當地的非洲人古時候曾經把這種蟲蛹當做毒素塗在箭頭上。可能是因為大象吃下這些蟲蛹才變得ㄎㄧㄤㄎㄧㄤ的，因而被誤認爲是喝醉。

所以到底是酒醉還是中毒？？

黑猩猩會自製吸酒神器來喝酒！？

在幾內亞博蘇地區當地居民，會從棕櫚樹上採集樹汁釀酒。研究人員也發現這裡的黑猩猩會成群結隊，一起爬上棕櫚樹上飲酒作樂。

黑猩猩會葉子嚼爛，揉捏成一塊小海綿，然後用這塊小海綿吸棕櫚樹的樹枝來喝。

棕櫚樹的樹枝發酵後大約含有3%的酒精，有些黑猩猩一次就能喝下相當於一整瓶葡萄酒的量！！

猴生苦短，把酒吸滿。為了喝酒爬樹，還自製了吸酒神器，真不愧是人類最親近的靈長類近親。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

