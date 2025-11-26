影／貴賓狗街頭狂奔！北市警「抱緊處理」…掃描晶片找飼主

快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
松山警方獲報「狗狗在街頭狂奔」，到場將貴賓狗帶回。記者翁至成／翻攝
松山警方獲報「狗狗在街頭狂奔」，到場將貴賓狗帶回。記者翁至成／翻攝

台北市松山區日前出現一隻黑色貴賓狗在街頭狂奔，還一度穿越車流密集的南京東路，情況相當危險，民眾報警，松山警方到場「抱緊處理」，協助帶往動物醫院掃描晶片找到飼主麥姓女子，麥女聽聞愛狗「奪門而出」不敢置信，頻頻感謝警方協助。

松山分局東社派出所警員楊森翔日前獲報「有狗狗在路狂奔」趕往尋找，報案地點在南京東路五段123巷附近，到場後在巷弄間看到一隻黑貴賓狗疑似走失，在街頭來回奔跑，險象環生。

楊員在場沒看到飼主，考量飼主交急，也不捨小狗求助的眼神，心想務必要幫小狗找到回家的路，因此將小狗帶往動物醫院掃描晶片「確認身分」及健康狀況。

經檢查，貴賓狗並未受傷，楊員之後將牠帶回派出所安置，提供飲水並加以安撫，警方很快地也聯繫上飼主麥女（32歲），順利協助愛犬團圓。

麥女向警方表示，懷疑是家中鐵門未確實關好，貴賓狗才會趁隙溜出家門，她感謝警方迅速協助，也感謝楊員的細心與耐心，讓愛犬能平安回到身邊。

松山分局提醒，飼主除應提供良好照護，也應留意門窗是否確實關妥，避免因一時疏忽讓寵物走失，共同維護社區安全與動物福祉。

一隻黑色貴賓狗在北市大馬路上狂奔。記者翁至成／翻攝
一隻黑色貴賓狗在北市大馬路上狂奔。記者翁至成／翻攝
松山警方協助黑色貴賓狗安置並找回飼主。記者翁至成／翻攝
松山警方協助黑色貴賓狗安置並找回飼主。記者翁至成／翻攝

動物醫院 貴賓

