珍稀保育鳥藍腹鷴現身低海拔嘉義蘭潭後山步道 校長驚喜巧遇

嘉義市東郊蘭潭水庫丘陵環繞、綠意盎然，是市民後花園，其中蘭潭後山步道是健行族最愛，保育良好生態環境豐富，成為野生動物出沒場域。日前，嘉市港坪國小校長、荒野保護協會志工楊勛凱，在步道意外拍到珍稀特有種保育鳥類「藍腹鷴」，圖文貼臉書掀熱議。

楊勛凱23日例假日，沿後山最陡峭路段行走時，耳邊突然響起沉重的撥動聲。他起初以為是野狗覓食，但腳步聲卻又帶著跳躍節奏，讓他提高警覺、放慢腳步，沿著聲音方向靜靜追蹤。不久後，他在林間瞥見快速閃過的深色身影、修長尾羽與特有姿態，直覺可能是藍腹鷴。更令人驚喜的是，聲音判斷至少有2隻，就在往上坡的轉折處，1隻藍腹鷴突然從步道間飛奔而過，竄入旁邊雜木林，讓他驚喜得直呼「多年老朋友終於見面了！」

這段難得的相遇，雖然只有短短幾秒，他將經過鳥照貼上臉書，掀起討論，有民眾留言表示「我也看過！」、「原來蘭潭後山真的有藍腹鷴！」楊勛凱說，藍腹鷴通常棲息海拔300到2300公尺森林，能在低海拔的蘭潭後山現身，代表生態環境良好，市民與野生動物和平共存，讓牠們安心覓食繁衍。雄鳥特徵耀眼的紅色肉冠、臉和白色羽冠，雌鳥顏色比較樸素，但眼睛周圍也一抹紅，非常吸睛。

嘉縣野鳥學會總幹事陳建樺指出，蘭潭後山擁有豐富食物來源，加上現今很少人獵捕藍腹鷴，使牠們的棲息威脅大幅降低。藍腹鷴是台灣特有種第二級珍貴稀有保育鳥類，能在嘉義低海拔安身立命，象徵當地的森林生態保護得宜。他提醒，過去曾有農民除草意外破壞鳥巢情形，若民眾發現藍腹鷴巢位，應通報保育單位守護，讓更多人山林間迎來與藍腹鷴相遇驚喜瞬間。