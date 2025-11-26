聽新聞
0:00 / 0:00

山豬危害竹苗農作 學者：有配套才能獵捕

聯合報／ 記者范榮達郭政芬／連線報導

竹苗山區山豬危害，農民盼除之而後快。苗栗縣府建議比照外來種獵殺移除，新竹縣府也贊同。台灣野豬研究專家、屏東科技大學兼任助理教授吳幸如認為，獵捕移除具可行性，但須有類似捕蜂捉蛇機制的配套措施，才能師出有名。

新竹果樹產銷班長陳吟珍說，部落獵人老化，年輕人缺乏捕抓技術，結果山豬數量愈多，農損也愈大。苗栗老農表示，務農看天吃飯，還得看山豬獼猴等野生動物，實在難為，但他不贊成使用電圍網或獵殺，擔心有危險。

「山豬危害是世界共同難解的題目。」吳幸如說，苗栗山豬多數是野豬與家豬雜交，體型較大，不像純種野豬這麼野，牠們靠近田邊，嗅覺特別靈敏，還可以聞到地下一點五公尺的地瓜、芋頭。

吳幸如認為，移除山豬是防治重要工作，籠具幾乎誘捕不到，獵捕移除是可行的，日本有獵友會除害的模式，台灣目前捕蜂捉蛇委由民間團體執行，山豬也可以比照，透過制度認證，再依移除數量或地區計費。

不過，以獵槍移除山豬有法律疑慮。吳幸如說，依據動保法不得傷害動物，野保法規定若危害生命或作物則可獵捕，都是農業部主管法條，各地執法尺度不一，加上農民多老邁，該如何委託私人或團體獵捕，需要有制度設置，才能師出有名。

專家提醒，野生動物嘗到甜頭，廢棄果園農地常成為野生動物樂園，不要任意棄置果實，以免吸引山豬，農作周邊要有圍籬，不能有破口，最好設陷阱自保，以免山豬一來再來。

野豬 捕蜂捉蛇 動保法

延伸閱讀

白天燒到黑夜…苗栗後龍溪雜草起火 大量濃煙影響台72快速道路視線

金門友善水獺生態服務給付 領取者禁餵遊蕩犬貓

影／苗栗後龍台72接台61工程公路局暫緩 地方5288人連署要求興辦

罕見拍賣物！苗栗警局白沙派出所報廢通信鐵塔 上網5000元拍賣

相關新聞

山豬毀農作 苗栗籲比照埃及聖䴉移除

竹苗山區野生山豬肆虐，不僅破壞農產，還侵門踏戶破壞農地果樹，農民恨得牙癢癢的。苗栗縣府提議，山豬問題非苗栗獨有，建議全國...

山豬危害竹苗農作 學者：有配套才能獵捕

竹苗山區山豬危害，農民盼除之而後快。苗栗縣府建議比照外來種獵殺移除，新竹縣府也贊同。台灣野豬研究專家、屏東科技大學兼任助...

彰化八卦山水鹿出沒 釀交通事故

彰化八卦山居有水鹿族群，在周邊主要道路東外環道、縣道一三九線，發生多起水鹿出沒或路殺，甚至釀車毀人傷。當地設置多面「野鹿...

僅剩50多隻白海豚 「城垛」擱淺彰化 9月曾現蹤

曾被視為台灣西海岸代表性鯨豚的台灣白海豚，族群數量持續下降。今年11月22日，一隻受傷白海豚被發現在彰化彰濱工業區最北界...

拜訪太平洋抹香鯨π計畫 抹香鯨目擊率3年增至30％

花蓮縣福爾摩沙協會昨公布「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」三年成果。團隊三年來共目擊二○七次鯨豚，涵蓋十六種鯨豚物種，其中抹香鯨...

拜訪太平洋抹香鯨π計畫 3年目擊207次鯨豚、抹香鯨現蹤率30.77%

花蓮縣福爾摩沙協會今公布「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」三年成果。團隊三年來共目擊207次鯨豚，涵蓋16種鯨豚物種，其中抹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。