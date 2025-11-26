彰化八卦山水鹿出沒 釀交通事故

彰化八卦山居有水鹿族群，在周邊主要道路東外環道、縣道一三九線，發生多起水鹿出沒或路殺，甚至釀車毀人傷。當地設置多面「野鹿出沒」告示牌，提醒駕駛人注意行車安全；近三年至少有十二起水鹿現蹤。縣府表示，目前皆為零星發現，也未有農作危害通報。

八卦山周邊道路汽機車不少，但山區水鹿現蹤，最早在二○二一年一月，台七十四甲東外環道發生一頭水鹿連遭兩機車撞擊死亡、機車騎士受傷。

二○二三年十一月又有水鹿從安全島竄出，遭廂型車撞死、車子受損；同年十二月又有水鹿遭路殺。

在彰化市彰南路一帶，今年三月分別在彰化市竹中里、福田里共有二起水鹿撞進民宅，今年六月又有駕駛在彰化市台十四線，發現一頭公水鹿橫越中央分隔島，人車差點撞上；縣道一三九線常被目擊水鹿橫越馬路，甚至平地的彰化市區也曾目擊水鹿出沒。

彰化縣政府農業處表示，八卦山區的水鹿族群來源，一說是九二一地震後，由飼養農場逃逸出來，多年來在山林自然繁殖；另說是山區鹿場有水鹿染疫，遭飼主棄養，逐漸繁衍成群。由於是非野生個體，不適用野保法，可由地方政府視情況移除。

彰化縣政府農業處表示，目前八卦山區水鹿屬於零星發現，未達野生族群，也未接獲通報危害農作物；針對多起路殺意外，公路局與縣府已在八卦山周邊彰南路、東外環道、一三九縣道等，設置告示牌「小心野鹿」，提醒用路人小心。