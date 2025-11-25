僅剩50多隻白海豚 「城垛」擱淺彰化 9月曾現蹤

曾被視為台灣西海岸代表性鯨豚的台灣白海豚，族群數量持續下降。今年11月22日，一隻受傷白海豚被發現在彰化彰濱工業區最北界岸邊擱淺。海保署比對確認，該個體為編號 OCA023、名為「城垛」的青年至壯年雄性；監測團隊幾乎每年都會看到牠，得知擱淺消息相當難過。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英表示，台灣白海豚的數量比北極熊、黑面琵鷺還少，目前僅存約 50 隻。從2020 到2023年的調查分布圖來看，這次擱淺的「城垛」主要活動於大肚溪口兩岸的彰化、台中海域。

海保署監測團隊發現「城垛」每年幾乎都會現蹤，且牠有一隻經常同行的「好朋友」，兩隻幾乎成雙成對，今年9月仍能看到牠的身影。

施月英說，彰化因海流交會、魚種豐富，是白海豚覓食的重要海域。不過2019年2月13日，就曾有一隻剛出生不久的小白海豚被發現死亡擱淺於芳苑海邊，經解剖發現胃中沒有乳汁；近年縣內漁獲量下降，推估白海豚能攝食的魚種也跟著減少。