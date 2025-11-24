快訊

大陸施壓高市早苗「台灣有事論」 美學者揭真實目的：日本無須讓步

「台灣第一美女」蕭薔慈善年曆30年 22吋「性感腰精」驚人狀態曝光

大陸對高市怒火燒向「台日交流協會」 央視發文警告：軟骨頭媚日

拜訪太平洋抹香鯨π計畫 3年目擊207次鯨豚、抹香鯨現蹤率30.77%

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
計畫主持人、海洋文學作家廖鴻基指出，這三年的航次不是為了蒐集數字，而是為了重建島嶼與太平洋的關係。記者董俞佳／攝影
計畫主持人、海洋文學作家廖鴻基指出，這三年的航次不是為了蒐集數字，而是為了重建島嶼與太平洋的關係。記者董俞佳／攝影

花蓮縣福爾摩沙協會今公布「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」三年成果。團隊三年來共目擊207次鯨豚，涵蓋16種鯨豚物種，其中抹香鯨目擊率從首年的11.4%持續攀升至30.77%，彰顯花蓮東部海域是該物種重要的覓食與活動區域。

計畫主持人、海洋文學作家廖鴻基指出，這三年的航次不是為了蒐集數字，而是為了重建島嶼與太平洋的關係。他說，π計畫的目的，是讓這座島重新記起自己是一座海島，聽見海的聲音ㄝ看見海的生命，也找回面向太平洋的姿態。

海洋聲學訊號處理專家溫在昇博士表示，福爾摩沙協會共錄製359筆水下原始錄音，篩選後產生269筆可用音檔，當中126筆是抹香鯨聲音紀錄。這批資料整合成「ASACTER Database(台灣東部海域鯨豚聲紋資料庫)」，成為台灣唯一以東部黑潮海域為核心的公開民間聲學資料庫。

溫在昇表示，部分資料已發布於國際科學資料平台Figshare，供全球研究者使用，並於PHENMA 2025國際會議上分享，首次將台灣東部海域鯨豚聲學推向國際研究舞台。

溫在昇說，蒐集聲音的起源雖然源於好奇，但研究卻不能馬虎，此計畫不仰賴昂貴儀器，而是以賞鯨船拖曳錄音設備，結合地方船隊與公民科學家共同監測，是台灣少見且具代表性的民間海洋調查模式，若能擴大這樣的公民科學模式，結合賞鯨產業的發展，更可為台灣在太平洋空間的鯨豚聲音探詢打下良好的基礎，並透過發表與國際連結，創造更多守護鯨豚的能量。

計畫的成果是一群公民科學家共同堆疊而成。記者會上也邀請兩位團隊志工趙昊雲、沙珮琦分享三年來的心路歷程。趙昊雲提到第一次聽到抹香鯨聲音時的驚喜，兩人也都說到，這不是一趟看海的旅程，而是一種對海洋負責的方式。

計畫也獲得商南法香頌(Senteur d’OC)的ESG支持，確保東部海域的鯨豚監測工作能夠持續不間斷。福爾摩沙協會表示，預計明年一月將出版第三本書《浮島:發現太平洋抹香鯨》為這三年的計畫做紀錄，更提供廣大熱愛海洋的台灣人民，一條不只觀光的模式，親近、協助台灣海洋的探究與守護。

團隊三年來共目擊207次鯨豚，涵蓋16種鯨豚物種，其中抹香鯨目擊率從首年的11.4%持續攀升至30.77%。圖／花蓮縣福爾摩沙協會提供
團隊三年來共目擊207次鯨豚，涵蓋16種鯨豚物種，其中抹香鯨目擊率從首年的11.4%持續攀升至30.77%。圖／花蓮縣福爾摩沙協會提供
花蓮縣福爾摩沙協會今公布「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」三年成果。圖／花蓮縣福爾摩沙協會提供
花蓮縣福爾摩沙協會今公布「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」三年成果。圖／花蓮縣福爾摩沙協會提供

鯨豚 科學家 抹香鯨
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

HIMEHINA要來台北了！2026亞洲巡演宣布將至七座城市演出

文化遺產級基因！車銀優「天菜花美男→平頭硬漢」太平洋寬肩撐滿畫面有夠犯規

花蓮太平洋溫泉季開跑 周六日免費接駁車上路

不當四開門猛男了！宋江「太平洋寬肩＋超緊實肌肉」狠瘦10KG近況曝光 一秒重生撕漫男神顏

相關新聞

拜訪太平洋抹香鯨π計畫 3年目擊207次鯨豚、抹香鯨現蹤率30.77%

花蓮縣福爾摩沙協會今公布「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」三年成果。團隊三年來共目擊207次鯨豚，涵蓋16種鯨豚物種，其中抹...

土城腳傷浪犬險截肢送醫獲救 「沙拉」康復等待新主人

新北市土城區日前有民眾通報，一隻流浪犬左前腳大範圍受傷、皮膚缺損嚴重。新北市動保處獲報後立即前往救援，將狗狗送往中和動物...

大冠鷲誤闖嘉義高鐵 一度倒地「裝死」又驚喜復活振翅飛走

嘉義高鐵站23日驚見不速之客！一隻猛禽疑似撞擊站體玻璃後落在3號門口地面，高鐵人員通報嘉義縣政府農業處協助。農業處人員抵...

黑熊冬眠前食量曝光！一張圖驚呆日本網友 每日狂吃1.2萬大卡

日本今年熊出沒頻率創新高，即便許多地區已進入寒冷冬季，仍不斷傳出熊隻闖入市區、人類生活圈的事件，異常活躍的行為讓獵人、生態研究者都相當擔憂。為了減少社會恐慌、讓民眾更了解黑熊生態，東京上野動物園近日特別在社群平台「X」公開園內亞洲黑熊「冬眠前的一日食量」以及「熱量需求」的情況，引起關注。

貓狗餵食憑感覺倒飼料？ 獸醫：台灣毛孩逾半數肥胖

毛孩餵食到底要怎麼一控制份量？每日吃多少、營養到底夠不夠？光點犬貓專科醫院院長林筱瑞表示，不少飼主習慣憑感覺餵食，忽略了...

石虎分布擴張 專家：生存危機未解

石虎是瀕危保育類動物，以苗栗、台中、南投為核心棲地，近年族群穩定成長，往北到新竹、宜蘭，往南到彰化、雲林、嘉義、台南等都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。