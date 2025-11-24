拜訪太平洋抹香鯨π計畫 3年目擊207次鯨豚、抹香鯨現蹤率30.77%

花蓮縣福爾摩沙協會今公布「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」三年成果。團隊三年來共目擊207次鯨豚，涵蓋16種鯨豚物種，其中抹香鯨目擊率從首年的11.4%持續攀升至30.77%，彰顯花蓮東部海域是該物種重要的覓食與活動區域。

計畫主持人、海洋文學作家廖鴻基指出，這三年的航次不是為了蒐集數字，而是為了重建島嶼與太平洋的關係。他說，π計畫的目的，是讓這座島重新記起自己是一座海島，聽見海的聲音ㄝ看見海的生命，也找回面向太平洋的姿態。

海洋聲學訊號處理專家溫在昇博士表示，福爾摩沙協會共錄製359筆水下原始錄音，篩選後產生269筆可用音檔，當中126筆是抹香鯨聲音紀錄。這批資料整合成「ASACTER Database(台灣東部海域鯨豚聲紋資料庫)」，成為台灣唯一以東部黑潮海域為核心的公開民間聲學資料庫。

溫在昇表示，部分資料已發布於國際科學資料平台Figshare，供全球研究者使用，並於PHENMA 2025國際會議上分享，首次將台灣東部海域鯨豚聲學推向國際研究舞台。

溫在昇說，蒐集聲音的起源雖然源於好奇，但研究卻不能馬虎，此計畫不仰賴昂貴儀器，而是以賞鯨船拖曳錄音設備，結合地方船隊與公民科學家共同監測，是台灣少見且具代表性的民間海洋調查模式，若能擴大這樣的公民科學模式，結合賞鯨產業的發展，更可為台灣在太平洋空間的鯨豚聲音探詢打下良好的基礎，並透過發表與國際連結，創造更多守護鯨豚的能量。

計畫的成果是一群公民科學家共同堆疊而成。記者會上也邀請兩位團隊志工趙昊雲、沙珮琦分享三年來的心路歷程。趙昊雲提到第一次聽到抹香鯨聲音時的驚喜，兩人也都說到，這不是一趟看海的旅程，而是一種對海洋負責的方式。