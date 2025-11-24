聽新聞
0:00 / 0:00
土城腳傷浪犬險截肢送醫獲救 「沙拉」康復等待新主人
新北市土城區日前有民眾通報，一隻流浪犬左前腳大範圍受傷、皮膚缺損嚴重。新北市動保處獲報後立即前往救援，將狗狗送往中和動物之家治療。獸醫師評估後，以腹部皮膚移植修補缺損處，成功保住牠的前腳，目前已康復良好，等待民眾認養。
動保處指出，這隻名叫「沙拉」的浪犬左前腳從腕部到腳掌背側出現大面積皮膚缺損，腳掌明顯腫脹，情況相當危急。獸醫黃繼霆先替沙拉進行清創與包紮，但因腕部周圍皮膚整圈缺損，無法自然癒合，最壞情況可能必須截肢。
經評估後，獸醫團隊採用腹部皮膚移植方式，先將沙拉的前腳與腹部縫合固定兩週，讓皮膚貼合再行切下移植。歷經多次換藥與照護，傷口逐漸恢復，目前已順利保留前腳並恢復正常生活能力。
中和動物之家動保員文季嬌表示，「沙拉」性情親人、愛撒嬌，常主動翻肚求摸，即使曾受傷仍十分信任人。如今已完全康復，開放民眾認養，希望能遇見願意陪伴牠的新家庭。
動保處提醒，民眾若發現需要救援的動物，動保處旗下「毛寶貝醫療中心」提供完善收容與醫療服務，也鼓勵以認養代替購買，犬貓認養均享有免費醫療諮詢與疫苗等優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言