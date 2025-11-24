快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「迎一波大好運」：短期內荷包飽滿

設子公司資本額李四川說要8億 輝達副總裁：什麼！這麼小的錢

逼烏克蘭割地的美式施壓！28點和平計畫爭點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

土城腳傷浪犬險截肢送醫獲救 「沙拉」康復等待新主人

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
獸醫師黃繼霆採用腹部皮膚移植方式，先將沙拉的前腳與腹部縫合固定兩週，讓皮膚貼合再行切下移植，成功保住「沙拉」前腳。圖／新北市動保處提供
獸醫師黃繼霆採用腹部皮膚移植方式，先將沙拉的前腳與腹部縫合固定兩週，讓皮膚貼合再行切下移植，成功保住「沙拉」前腳。圖／新北市動保處提供

新北市土城區日前有民眾通報，一隻流浪犬左前腳大範圍受傷、皮膚缺損嚴重。新北市動保處獲報後立即前往救援，將狗狗送往中和動物之家治療。獸醫師評估後，以腹部皮膚移植修補缺損處，成功保住牠的前腳，目前已康復良好，等待民眾認養。

動保處指出，這隻名叫「沙拉」的浪犬左前腳從腕部到腳掌背側出現大面積皮膚缺損，腳掌明顯腫脹，情況相當危急。獸醫黃繼霆先替沙拉進行清創與包紮，但因腕部周圍皮膚整圈缺損，無法自然癒合，最壞情況可能必須截肢。

經評估後，獸醫團隊採用腹部皮膚移植方式，先將沙拉的前腳與腹部縫合固定兩週，讓皮膚貼合再行切下移植。歷經多次換藥與照護，傷口逐漸恢復，目前已順利保留前腳並恢復正常生活能力。

中和動物之家動保員文季嬌表示，「沙拉」性情親人、愛撒嬌，常主動翻肚求摸，即使曾受傷仍十分信任人。如今已完全康復，開放民眾認養，希望能遇見願意陪伴牠的新家庭。

動保處提醒，民眾若發現需要救援的動物，動保處旗下「毛寶貝醫療中心」提供完善收容與醫療服務，也鼓勵以認養代替購買，犬貓認養均享有免費醫療諮詢與疫苗等優惠。

「沙拉」左前腳大範圍受傷、皮膚缺損嚴重，獸醫團隊採用腹部皮膚移植方式，目前已恢復正常生活能力。圖／新北市動保處提供
「沙拉」左前腳大範圍受傷、皮膚缺損嚴重，獸醫團隊採用腹部皮膚移植方式，目前已恢復正常生活能力。圖／新北市動保處提供
獸醫師黃繼霆採用腹部皮膚移植方式，先將沙拉的前腳與腹部縫合固定兩週，讓皮膚貼合再行切下移植，成功保住「沙拉」前腳。圖／新北市動保處提供
獸醫師黃繼霆採用腹部皮膚移植方式，先將沙拉的前腳與腹部縫合固定兩週，讓皮膚貼合再行切下移植，成功保住「沙拉」前腳。圖／新北市動保處提供
「沙拉」左前腳大範圍受傷、皮膚缺損嚴重，獸醫團隊採用腹部皮膚移植方式，目前已恢復正常生活能力。圖／新北市動保處提供
「沙拉」左前腳大範圍受傷、皮膚缺損嚴重，獸醫團隊採用腹部皮膚移植方式，目前已恢復正常生活能力。圖／新北市動保處提供
「沙拉」左前腳大範圍受傷、皮膚缺損嚴重，獸醫團隊採用腹部皮膚移植方式，目前已恢復正常生活能力。圖／新北市動保處提供
「沙拉」左前腳大範圍受傷、皮膚缺損嚴重，獸醫團隊採用腹部皮膚移植方式，目前已恢復正常生活能力。圖／新北市動保處提供
「沙拉」左前腳大範圍受傷、皮膚缺損嚴重，獸醫團隊採用腹部皮膚移植方式，目前已恢復正常生活能力。圖／新北市動保處提供
「沙拉」左前腳大範圍受傷、皮膚缺損嚴重，獸醫團隊採用腹部皮膚移植方式，目前已恢復正常生活能力。圖／新北市動保處提供

動物之家 獸醫師

延伸閱讀

老漁民疑購買連珠炮 藏在夾克內在宮廟引爆 腹部炸出傷口送醫不治

板橋寵物店籠子小貓咪沒打晶片還阻撓動保員稽查…被罰15萬元

板橋動物之家攜手新北地檢署 社會勞動變生命教育

8成年輕人想創業 輔導年輕人創業的青創土城電商基地招募中

相關新聞

土城腳傷浪犬險截肢送醫獲救 「沙拉」康復等待新主人

新北市土城區日前有民眾通報，一隻流浪犬左前腳大範圍受傷、皮膚缺損嚴重。新北市動保處獲報後立即前往救援，將狗狗送往中和動物...

大冠鷲誤闖嘉義高鐵 一度倒地「裝死」又驚喜復活振翅飛走

嘉義高鐵站23日驚見不速之客！一隻猛禽疑似撞擊站體玻璃後落在3號門口地面，高鐵人員通報嘉義縣政府農業處協助。農業處人員抵...

黑熊冬眠前食量曝光！一張圖驚呆日本網友 每日狂吃1.2萬大卡

日本今年熊出沒頻率創新高，即便許多地區已進入寒冷冬季，仍不斷傳出熊隻闖入市區、人類生活圈的事件，異常活躍的行為讓獵人、生態研究者都相當擔憂。為了減少社會恐慌、讓民眾更了解黑熊生態，東京上野動物園近日特別在社群平台「X」公開園內亞洲黑熊「冬眠前的一日食量」以及「熱量需求」的情況，引起關注。

貓狗餵食憑感覺倒飼料？ 獸醫：台灣毛孩逾半數肥胖

毛孩餵食到底要怎麼一控制份量？每日吃多少、營養到底夠不夠？光點犬貓專科醫院院長林筱瑞表示，不少飼主習慣憑感覺餵食，忽略了...

石虎分布擴張 專家：生存危機未解

石虎是瀕危保育類動物，以苗栗、台中、南投為核心棲地，近年族群穩定成長，往北到新竹、宜蘭，往南到彰化、雲林、嘉義、台南等都...

彰縣又見石虎遭路殺 2年來第14隻

鄰近烏溪的國道3號和美交流道附近本月18日發現1隻石虎遭路殺，這是彰化縣2年來第14隻石虎路殺事件。縣府農業處表示，貓羅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。