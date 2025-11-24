土城腳傷浪犬險截肢送醫獲救 「沙拉」康復等待新主人

新北市土城區日前有民眾通報，一隻流浪犬左前腳大範圍受傷、皮膚缺損嚴重。新北市動保處獲報後立即前往救援，將狗狗送往中和動物之家治療。獸醫師評估後，以腹部皮膚移植修補缺損處，成功保住牠的前腳，目前已康復良好，等待民眾認養。

動保處指出，這隻名叫「沙拉」的浪犬左前腳從腕部到腳掌背側出現大面積皮膚缺損，腳掌明顯腫脹，情況相當危急。獸醫黃繼霆先替沙拉進行清創與包紮，但因腕部周圍皮膚整圈缺損，無法自然癒合，最壞情況可能必須截肢。

經評估後，獸醫團隊採用腹部皮膚移植方式，先將沙拉的前腳與腹部縫合固定兩週，讓皮膚貼合再行切下移植。歷經多次換藥與照護，傷口逐漸恢復，目前已順利保留前腳並恢復正常生活能力。

中和動物之家動保員文季嬌表示，「沙拉」性情親人、愛撒嬌，常主動翻肚求摸，即使曾受傷仍十分信任人。如今已完全康復，開放民眾認養，希望能遇見願意陪伴牠的新家庭。