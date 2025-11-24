大冠鷲誤闖嘉義高鐵 一度倒地「裝死」又驚喜復活振翅飛走

嘉義高鐵站23日驚見不速之客！一隻猛禽疑似撞擊站體玻璃後落在3號門口地面，高鐵人員通報嘉義縣政府農業處協助。農業處人員抵達現場時，這隻猛禽一度被誤以為已無生命跡象，未料工作人員靠近時牠突然躍起，引發驚呼「還活著！」；經確認為大冠鷲後，農業處人員小心將牠捕捉帶離，觀察過程中，牠再度振翅高飛，順利回到大自然。

嘉義縣野鳥學會總幹事陳建樺表示，大冠鷲一般棲息於丘陵至低海拔地區，冬季會移動到平原甚至濱海地帶，這隻大冠鷲有可能是為了獵捕才不慎撞到高鐵站的玻璃，暈眩後才掉落地面，之後因想再度起飛，加上驚嚇慌亂，才反覆朝玻璃撞擊。

陳建樺指出，許多鳥類都有「撞玻璃」的風險，若能在大面積玻璃上貼上防撞貼紙，可有效避免鳥類誤判反射影像、誤以為通道而撞上。他建議高鐵站適度採用相關標示，降低鳥類受傷機率。

嘉義縣農業處表示，接獲通報後立即派員前往處理，並於救援途中密切觀察大冠鷲狀況；幸好牠生命力強韌，短暫恢復後即振翅飛離。農業處也呼籲大型公共建物可考慮加貼鳥擊防護標示，降低事故再次發生。