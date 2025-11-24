快訊

「因愚蠢好奇心誤觸法律」黃子佼和所有被害人達成和解！聲明全文曝光

中職／未聽說樂天要轉賣 蔡其昌初步了解開記者會因回應2訴求

好市多黑五攻略！家電買「這台」最狂現省27000 老會員憑2物領免費熟食

聽新聞
0:00 / 0:00

大冠鷲誤闖嘉義高鐵 一度倒地「裝死」又驚喜復活振翅飛走

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣農業處人員順利將牠補獲。圖／翻攝黑色豪門企業網站
嘉義縣農業處人員順利將牠補獲。圖／翻攝黑色豪門企業網站

嘉義高鐵站23日驚見不速之客！一隻猛禽疑似撞擊站體玻璃後落在3號門口地面，高鐵人員通報嘉義縣政府農業處協助。農業處人員抵達現場時，這隻猛禽一度被誤以為已無生命跡象，未料工作人員靠近時牠突然躍起，引發驚呼「還活著！」；經確認為大冠鷲後，農業處人員小心將牠捕捉帶離，觀察過程中，牠再度振翅高飛，順利回到大自然。

嘉義縣野鳥學會總幹事陳建樺表示，大冠鷲一般棲息於丘陵至低海拔地區，冬季會移動到平原甚至濱海地帶，這隻大冠鷲有可能是為了獵捕才不慎撞到高鐵站的玻璃，暈眩後才掉落地面，之後因想再度起飛，加上驚嚇慌亂，才反覆朝玻璃撞擊。

陳建樺指出，許多鳥類都有「撞玻璃」的風險，若能在大面積玻璃上貼上防撞貼紙，可有效避免鳥類誤判反射影像、誤以為通道而撞上。他建議高鐵站適度採用相關標示，降低鳥類受傷機率。

嘉義縣農業處表示，接獲通報後立即派員前往處理，並於救援途中密切觀察大冠鷲狀況；幸好牠生命力強韌，短暫恢復後即振翅飛離。農業處也呼籲大型公共建物可考慮加貼鳥擊防護標示，降低事故再次發生。

嘉義高鐵站則表示，這是首次發生鳥類撞擊情形，目前屬單一事件，未來是否加貼防撞貼紙仍會再進行評估。

嘉義縣農業處人員於救援途中於空曠處觀察大冠鷲狀況，檢視過程中，牠隨即振翅高飛，重回大自然。圖／嘉義縣農業處提供
嘉義縣農業處人員於救援途中於空曠處觀察大冠鷲狀況，檢視過程中，牠隨即振翅高飛，重回大自然。圖／嘉義縣農業處提供
嘉義縣農業處人員於救援途中於空曠處觀察大冠鷲狀況，檢視過程中，牠隨即振翅高飛，重回大自然。圖／嘉義縣農業處提供
嘉義縣農業處人員於救援途中於空曠處觀察大冠鷲狀況，檢視過程中，牠隨即振翅高飛，重回大自然。圖／嘉義縣農業處提供
嘉義縣農業處派員到場時，大冠鷲躺在地上似沒有氣息。圖／翻攝黑色豪門企業網站
嘉義縣農業處派員到場時，大冠鷲躺在地上似沒有氣息。圖／翻攝黑色豪門企業網站
嘉義縣農業處人員進一步靠近時，大冠鷲突然躍起，眾人驚呼「還活著！」。圖／翻攝黑色豪門企業網站
嘉義縣農業處人員進一步靠近時，大冠鷲突然躍起，眾人驚呼「還活著！」。圖／翻攝黑色豪門企業網站

農業處 嘉義 高鐵

延伸閱讀

鄭麗文嘉義參香受熱烈簇擁 未鬆口縣市長布局：純參拜行程

台灣賞鳥天堂！大雪山具備29特有種 國寶級帝雉全現身

嘉義小農登場沖繩台灣祭 為明年台灣燈會暖身

嘉義首座Outlet啟動整地！華泰名品城嘉義店第1期營運期程曝

相關新聞

大冠鷲誤闖嘉義高鐵 一度倒地「裝死」又驚喜復活振翅飛走

嘉義高鐵站23日驚見不速之客！一隻猛禽疑似撞擊站體玻璃後落在3號門口地面，高鐵人員通報嘉義縣政府農業處協助。農業處人員抵...

黑熊冬眠前食量曝光！一張圖驚呆日本網友 每日狂吃1.2萬大卡

日本今年熊出沒頻率創新高，即便許多地區已進入寒冷冬季，仍不斷傳出熊隻闖入市區、人類生活圈的事件，異常活躍的行為讓獵人、生態研究者都相當擔憂。為了減少社會恐慌、讓民眾更了解黑熊生態，東京上野動物園近日特別在社群平台「X」公開園內亞洲黑熊「冬眠前的一日食量」以及「熱量需求」的情況，引起關注。

貓狗餵食憑感覺倒飼料？ 獸醫：台灣毛孩逾半數肥胖

毛孩餵食到底要怎麼一控制份量？每日吃多少、營養到底夠不夠？光點犬貓專科醫院院長林筱瑞表示，不少飼主習慣憑感覺餵食，忽略了...

石虎分布擴張 專家：生存危機未解

石虎是瀕危保育類動物，以苗栗、台中、南投為核心棲地，近年族群穩定成長，往北到新竹、宜蘭，往南到彰化、雲林、嘉義、台南等都...

彰縣又見石虎遭路殺 2年來第14隻

鄰近烏溪的國道3號和美交流道附近本月18日發現1隻石虎遭路殺，這是彰化縣2年來第14隻石虎路殺事件。縣府農業處表示，貓羅...

國三和美交流道石虎遭路殺 彰化2年已14隻命喪輪下

一隻石虎本月18日被發現鄰近烏溪的國道3號和美交流道附近遭路殺，這是彰化縣今年第7隻石虎路殺事件，縣府農業處表示，貓羅溪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。