黑熊冬眠前食量曝光！一張圖驚呆日本網友 每日狂吃1.2萬大卡

聯合新聞網／ 綜合報導
東京上野動物園近日特別在X公開園內亞洲黑熊「冬眠前的一日食量」以及「熱量需求」，引起關注。圖擷取自X
日本今年熊出沒頻率創新高，即便許多地區已進入寒冷冬季，仍不斷傳出熊隻闖入市區、人類生活圈的事件，異常活躍的行為讓獵人、生態研究者都相當擔憂。為了減少社會恐慌、讓民眾更了解黑熊生態，東京上野動物園近日特別在社群平台「X」公開園內亞洲黑熊「冬眠前的一日食量」以及「熱量需求」的情況，引起關注。

由於日本近期接連傳出熊襲事件，不少民眾對野熊產生強烈恐懼，甚至擔心牠們是否會因為食物不足而不再回到山林冬眠。上野動物園14日在X發布貼文，希望讓大家更了解黑熊，而示範案例是一隻14歲、體重93公斤的雌性亞洲黑熊。

根據飼育員紀錄，黑熊在冬眠前必須大幅增加熱量攝取以儲存脂肪，這隻母熊每天攝取的食物量約為1萬2000大卡，幾乎是夏季的3倍。園方為牠準備的食材包含地瓜、南瓜、蘋果、堅果、落花生、胡蘿蔔、柿子、飼料等多種高熱量、易轉化為脂肪的食物，目標是在冬眠前將牠的體重增加至約106公斤，比夏季時重30%左右。飼育員也指出，母熊近期的毛量明顯變得蓬鬆，就是準備進入冬眠的典型表現。

上野動物園自2006年開始記錄亞洲黑熊的冬眠狀態，這是牠第9次進入冬眠。園方亦設置攝影機，讓民眾可以透過直播觀察牠在窩內調整姿勢、準備入睡的樣子。這些公開資訊引發大批日本網友討論，許多人驚呼黑熊的「食量驚人」。

有民眾感嘆：「如果野生黑熊也能吃到這麼多就好了。」也有人提到今年被熊攻擊的人類與被撲殺的熊，心情十分複雜。一部分網友認為，野熊大量出沒是因為人類侵占棲地，但也有人指出，日本正面臨少子化、高齡化，山區人口減少，使野熊的活動範圍反而更大、更接近人類聚落。至於食物不足，則可能與今年各地森林因為氣候異常導致果實歉收有關。

上野動物園為亞洲黑熊準備的冬眠前「一日食物」，包含地瓜、南瓜、蘋果、堅果、落花生、胡蘿蔔、柿子等。圖擷自X
上野動物園為亞洲黑熊準備的冬眠前「一日食物」，包含地瓜、南瓜、蘋果、堅果、落花生、胡蘿蔔、柿子等。圖擷自X

