石虎分布擴張 專家：生存危機未解

聯合報／ 記者游振昇黑中亮劉明岩／連線報導
彰化八卦山區近年多次紀錄到石虎蹤跡，芬園鄉大竹社區6月難得拍到石虎白天現身的畫面。圖／彰化縣府提供
彰化八卦山區近年多次紀錄到石虎蹤跡，芬園鄉大竹社區6月難得拍到石虎白天現身的畫面。圖／彰化縣府提供

石虎是瀕危保育類動物，以苗栗、台中、南投為核心棲地，近年族群穩定成長，往北到新竹、宜蘭，往南到彰化、雲林、嘉義、台南等都有活動紀錄，彰化自2017年在芬園鄉首度出現路殺紀錄後，迄今累計23件。專家表示，活動紀錄增加代表通報意識提高，石虎生存危機尚未解除。

林業及自然保育署表示，2017年依照石虎棲地面積，參考苗栗通霄的石虎密度，推估台灣石虎族群數量僅剩468至669隻，若把犬隻危害、路殺與雞舍危害等合併預測，石虎在100年後滅亡機率達98%，目前仍為國家瀕危等級。

依全台國有林自動相機系統顯示，2015年至2021年間，拍到石虎的相機樣點數及平均相對豐富度逐年下降，2021年起趨平穩並逐漸回升；石虎分布偏向淺山地區，林業保育署今年針對苗栗、台中、南投新增75台相機，進行密度監測。

調查發現，局部地區如南投中寮等，石虎族群數有上升情形，近年在宜蘭、新竹、彰化、雲林、嘉義、台南等也發現石虎，以彰化為例，2017年芬園首度發現石虎路殺，迄今另在二水鄉、和美鎮、伸港鄉、鹿港鎮、花壇鄉等，共23件路殺紀錄，今年3月在溪州發現失親小石虎，也是溪州首次紀錄。

專家認為，石虎活動紀錄區域擴張，並非單純族群總數增加，一方面民眾通報意願提高，其次為保育與監測強度提高；2011年至2024年石虎路殺紀錄共263件，今年統計到6月底有14件，與去年同期相同，加上犬殺、棲地縮減與人為開發衝擊，石虎危機仍未解除。

石虎 彰化 族群

