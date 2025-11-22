台灣賞鳥天堂！大雪山具備29特有種 國寶級帝雉全現身

大雪山國家森林遊樂區涵蓋亞熱帶、暖帶、溫帶、寒帶四種林型，擁有得天獨厚的鳥類生態資源，今年9月更成功吸引「第一屆世界賞鳥博覽會」各國鳥友親臨現場，共同體驗台灣特有種鳥類的生態魅力，遊樂區今年迎來40周年重要里程碑，今天「森chill竹杖健走」活動，吸引了近300位民眾手持國產竹杖上山健走。

林業保育署台中分署表示，大雪山有豐富且完整的鳥類種類，園區內目前記錄有超過200種鳥類，包括至少29種台灣特有種及48種特有亞種，幾乎涵蓋了台灣所有的留鳥種類，如熊鷹、林鵰（皆為一級保育類）、帝雉、藍腹鵴等國寶級鳥類在此出沒，且園區內穩定記錄許多保育鳥種，使得大雪山成為台灣特有種鳥類分布最完整且密度極高的地區之一。​

林業保育署更在林道沿線栽種誘鳥樹種，如山桐子、玉山假沙梨、山櫻花，強化生態環境的多元性，吸引更多鳥類聚集，加上海拔2600公尺的天池和多變的氣象條件，為鳥類及其他生物提供了多層次、多樣化的森林結構，造就良好的棲息條件及自然資源。​

台中分署指出，大雪山國家森林遊樂區自1985成立至今，園區於今年4月引進專業團隊完成委外經營，目前已開放70間客房，大幅提升住宿與餐飲服務水準，讓國內外遊客與賞鳥愛好者，都將以「賞鳥療癒」為核心，規劃獨特的賞鳥療癒行程，讓賞鳥不只是觀察，更是一場身心放鬆的森林之旅。