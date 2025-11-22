國三和美交流道石虎遭路殺 彰化2年已14隻命喪輪下

一隻石虎本月18日被發現鄰近烏溪的國道3號和美交流道附近遭路殺，這是彰化縣今年第7隻石虎路殺事件，縣府農業處表示，貓羅溪及烏溪一帶，擁有穩定的石虎族群，路權單位均設有石虎出沒的標誌警示，提醒駕駛人注意，縣府並通過石虎保育自治條例，加強保育石虎及棲地。

據縣農業處統計，彰化縣通報石虎遭路殺案件，2022年4件、2023年3件，2024年激增至7件，主要發生地在八卦山區的東外環、彰南路及國3和美交流道附近，今年繼本月18日遭路殺的石虎也達7件，地方關切是否保育不力，但農業處表示，通報案件增加，是民眾保育觀念提升，能判斷被路殺的可能是石虎，進而通報相關單位。

依農業處分析，彰化縣的石虎族群主要在八卦山區，及貓羅溪、烏溪沿線，路殺路段常發生在臨八卦山的東外環、彰南路，以及臨烏溪的國3和美交流道附近。此次在和美交流道附近被發現遭路殺的石虎旁邊，另有1隻小老鼠被輾斃，猜疑因當時叼著老鼠過馬路時遭車輛輾斃，彰化縣府接獲通報，確認是石虎，已送往農業部生物多樣性研究所進一步鑑定。

和美交流道附近再度發生石虎路殺事件，台灣石虎保育協會擔心，未來台中大肚接彰化的和美大橋通車後，車流將會大幅增加，對當地的石虎族群威脅會更加深，希望相關單位採取更積極的保育措施。