快訊

修杰楷閃兵風暴後首露面！梧桐妹從後擁抱「愛你」沒白疼

日本觀光降價了？ 池袋旅宿出現甜甜價 林氏璧指要有1關鍵因素

國三和美交流道石虎遭路殺 彰化2年已14隻命喪輪下

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
石虎蹤跡是瀕臨絕種的保育類野生動物。圖／林業署嘉義分署提供
石虎蹤跡是瀕臨絕種的保育類野生動物。圖／林業署嘉義分署提供

一隻石虎本月18日被發現鄰近烏溪的國道3號和美交流道附近遭路殺，這是彰化縣今年第7隻石虎路殺事件，縣府農業處表示，貓羅溪及烏溪一帶，擁有穩定的石虎族群，路權單位均設有石虎出沒的標誌警示，提醒駕駛人注意，縣府並通過石虎保育自治條例，加強保育石虎及棲地。

據縣農業處統計，彰化縣通報石虎遭路殺案件，2022年4件、2023年3件，2024年激增至7件，主要發生地在八卦山區的東外環、彰南路及國3和美交流道附近，今年繼本月18日遭路殺的石虎也達7件，地方關切是否保育不力，但農業處表示，通報案件增加，是民眾保育觀念提升，能判斷被路殺的可能是石虎，進而通報相關單位。

依農業處分析，彰化縣的石虎族群主要在八卦山區，及貓羅溪、烏溪沿線，路殺路段常發生在臨八卦山的東外環、彰南路，以及臨烏溪的國3和美交流道附近。此次在和美交流道附近被發現遭路殺的石虎旁邊，另有1隻小老鼠被輾斃，猜疑因當時叼著老鼠過馬路時遭車輛輾斃，彰化縣府接獲通報，確認是石虎，已送往農業部生物多樣性研究所進一步鑑定。

和美交流道附近再度發生石虎路殺事件，台灣石虎保育協會擔心，未來台中大肚接彰化的和美大橋通車後，車流將會大幅增加，對當地的石虎族群威脅會更加深，希望相關單位採取更積極的保育措施。

為保育石虎及其棲地，彰化縣在今年6月三讀通過「彰化縣石虎保育自治條例」，成為全國第三個完成立法的縣市。內容涵蓋建立「石虎保育委員會」、規範工程開發應採行「生態友善工法」，以及推動「友善環境耕作」與生態補償措施，適用的石虎發現熱區範圍，以彰南路、彰興路、縣芬路為界以東及國道3號以北的土地。

石虎等珍稀野生動物，近年遭犬殺頻率大增。 圖／苗栗縣政府提供 游艾玲
石虎等珍稀野生動物，近年遭犬殺頻率大增。 圖／苗栗縣政府提供 游艾玲
一隻石虎本月18日被發現鄰近烏溪的國道3號和美交流道附近遭路殺，這是彰化縣今年第7隻石虎路殺事件。圖／台灣石虎保育協會提供
一隻石虎本月18日被發現鄰近烏溪的國道3號和美交流道附近遭路殺，這是彰化縣今年第7隻石虎路殺事件。圖／台灣石虎保育協會提供

石虎 農業處

延伸閱讀

石虎柳丁…大苑子親赴致歉未熄火 農場否認被買通：今年1顆都不賣

彰化毒蟲販毒5次獲1萬3500元 小額交易...法院重判18年

石虎柳丁農友：合作應尊重！坦言拒售柳丁給大苑子 籲建立雙向溝通

彰化婦人遭毒駕撞死後… 警方從尿檢改唾液快篩 5分鐘即有結果

相關新聞

國三和美交流道石虎遭路殺 彰化2年已14隻命喪輪下

一隻石虎本月18日被發現鄰近烏溪的國道3號和美交流道附近遭路殺，這是彰化縣今年第7隻石虎路殺事件，縣府農業處表示，貓羅溪...

台北動物園喜迎嬰兒潮 6隻大紅鶴寶寶毛絨萌樣曝光

台北市立動物園鳥園水禽區今年喜迎大紅鶴的嬰兒潮，6隻寶寶出生迄今1到2個月大，眼睛已經張開，時常會在岸邊一字排開，不熟練...

北市動物園6隻大紅鶴嗷嗷待哺 觀察育幼好時機

台北市動物園迎來大紅鶴嬰兒潮，園方表示，近期來訪將能看到6隻1到2個月大的幼鳥，有些仍身著灰毛，有些已漸長出灰黑色羽毛，...

秋天冬候鳥現蹤 大漢溪濕地化身為五星級度冬天堂

秋意漸濃，東亞候鳥遷徙熱潮再度來襲，台灣是候鳥遷徙路徑上的重要驛站，近日迎來一批批熟面孔的冬候鳥。除過境短暫停留的「國慶...

暌違31年！石虎現蹤阿里山 創嘉南最高海拔紀錄

嘉義縣阿里山鄉驚現石虎蹤跡！農業部林業及自然保育署嘉義分署於里佳部落架設紅外線自動相機，原先用於監測台灣黑熊熱點，近日意...

【動物冷知識】以為蛹都在睡？3種「不安分蟲蛹」 會游、會爬、還能餵小孩

哈囉大家好，我是帽帽！完全變態的昆蟲會經歷過卵、幼蟲、蛹、成蟲階段，蛹期除了偶爾扭動一下，給大家的印象大概都是靜靜的等待羽化吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。