快訊

TWICE來台開唱！Sana機場收「台灣零食推薦單」 粉絲嗨查名單內容

台灣首例！無人機闖花蓮監獄「空投4瓶酒、檳榔」 嫌犯動機曝光

賴總統昨啖日本海鮮、食藥署今解禁核食 姜至剛：無關台灣有事

台北動物園喜迎嬰兒潮 6隻大紅鶴寶寶毛絨萌樣曝光

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北動物園鳥園水禽區今年喜迎6隻大紅鶴寶寶，1個多月大的時候還全身毛絨絨，群體裡也有些去年出生的青少年，雖然是成鳥的外表，但頭部和雙腿還灰灰的。圖／台北市立動物園提供
台北動物園鳥園水禽區今年喜迎6隻大紅鶴寶寶，1個多月大的時候還全身毛絨絨，群體裡也有些去年出生的青少年，雖然是成鳥的外表，但頭部和雙腿還灰灰的。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園鳥園水禽區今年喜迎大紅鶴的嬰兒潮，6隻寶寶出生迄今1到2個月大，眼睛已經張開，時常會在岸邊一字排開，不熟練地整理自己的羽毛，模樣可愛。園方透露，去年出生的鳥寶寶已是「青少年」的亞成鳥，歡迎大家一睹牠們和幼鳥、成鳥難得同框時刻。

大紅鶴分布於非洲、南歐、西南亞、加勒比亞地區及加拉巴哥群島，是最大型的紅鶴；生育一窩1顆蛋，少數有2顆蛋，幼鳥灰褐色，在身體下面、翼、尾帶有一些粉紅色，嘴、腿、足為褐色，得要5至6歲後才可達性成熟。

保育員觀察，園內的大紅鶴會於夏季、尤其是大雨後，開始進入繁殖高峰期，紛紛成雙入對開始一起築巢。下過雨、泥土比較鬆軟時，大紅鶴用鳥喙把身旁的泥土推、挖、堆，最後用腳整平，建造出形狀像是火山錐的巢；成功配對的大紅鶴順利產卵後，通常一窩只產一顆蛋的大紅鶴親鳥會輪流孵卵，大紅鶴寶寶約1個月內破殼而出。

動物園表示，今年正好迎來大紅鶴的嬰兒潮，健康孵化的大紅鶴寶寶共6隻。屬於半早熟性鳥類的大紅鶴寶寶，剛孵化時全身覆蓋柔軟的灰色絨羽，眼睛已經張開，還沒辦法很靈活地活動。

園方說，大紅鶴寶寶會由親鳥餵食2至3個月大，牠們餵食雛鳥的方式相當特殊，鳥爸爸和鳥媽媽都會自上消化道分泌出「乳汁」，也就是「嗉囊乳」，乳汁的成份包含脂肪、蛋白質、胡蘿蔔素、抗氧化劑和免疫抗體等營養物質，還有少許的血紅素。

大紅鶴寶寶們在親鳥的細心照料下，各個成長快速，幾隻比較大的寶寶開始換下灰色又蓬鬆的絨羽，漸漸長出灰黑色的亞成鳥羽毛，體型也快追趕上成鳥的大小。即使大紅鶴寶寶們之間的破殼日期沒有相差到1個月，也能看得出來雛鳥不同成長階段的模樣。

動物園提及，去年出生的大紅鶴「青少年」們，已經從亞成鳥開始向成鳥邁進，頭部、腿部的顏色還是帶著亞成鳥特殊的黑灰色，沒有像成鳥那樣鮮豔。

大紅鶴親鳥會哺育寶寶一段時間。圖／台北市立動物園提供
大紅鶴親鳥會哺育寶寶一段時間。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園的大紅鶴寶寶們目前約2個月大，絨羽已開始換成羽毛。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園的大紅鶴寶寶們目前約2個月大，絨羽已開始換成羽毛。圖／台北市立動物園提供
比較大的大紅鶴寶寶已經逐漸褪去絨毛、長出羽毛，但牠們灰灰的樣子仍會持續好幾個月。圖／台北市立動物園提供
比較大的大紅鶴寶寶已經逐漸褪去絨毛、長出羽毛，但牠們灰灰的樣子仍會持續好幾個月。圖／台北市立動物園提供

動物園 嬰兒潮

延伸閱讀

北市動物園6隻大紅鶴嗷嗷待哺 觀察育幼好時機

陸玩具零售額 今年估超千億元

門票「2人同行1人免費」到跨年！新北「7大藝文館舍」都響應 集結「美術館、博物館、國定古蹟」任你逛

彰化啟動全縣933場蛋雞場稽查政風監督 蛋、羽毛、飼料全都驗

相關新聞

台北動物園喜迎嬰兒潮 6隻大紅鶴寶寶毛絨萌樣曝光

台北市立動物園鳥園水禽區今年喜迎大紅鶴的嬰兒潮，6隻寶寶出生迄今1到2個月大，眼睛已經張開，時常會在岸邊一字排開，不熟練...

北市動物園6隻大紅鶴嗷嗷待哺 觀察育幼好時機

台北市動物園迎來大紅鶴嬰兒潮，園方表示，近期來訪將能看到6隻1到2個月大的幼鳥，有些仍身著灰毛，有些已漸長出灰黑色羽毛，...

秋天冬候鳥現蹤 大漢溪濕地化身為五星級度冬天堂

秋意漸濃，東亞候鳥遷徙熱潮再度來襲，台灣是候鳥遷徙路徑上的重要驛站，近日迎來一批批熟面孔的冬候鳥。除過境短暫停留的「國慶...

暌違31年！石虎現蹤阿里山 創嘉南最高海拔紀錄

嘉義縣阿里山鄉驚現石虎蹤跡！農業部林業及自然保育署嘉義分署於里佳部落架設紅外線自動相機，原先用於監測台灣黑熊熱點，近日意...

【動物冷知識】以為蛹都在睡？3種「不安分蟲蛹」 會游、會爬、還能餵小孩

哈囉大家好，我是帽帽！完全變態的昆蟲會經歷過卵、幼蟲、蛹、成蟲階段，蛹期除了偶爾扭動一下，給大家的印象大概都是靜靜的等待羽化吧！

影／石虎出沒！嘉義阿里山罕見現蹤 創下嘉南最高海拔紀錄

嘉義縣阿里山鄉驚現石虎蹤跡！農業部林業及自然保育署嘉義分署於里佳部落架設紅外線自動相機，原先用於監測台灣黑熊熱點，近日意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。