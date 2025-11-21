台北動物園喜迎嬰兒潮 6隻大紅鶴寶寶毛絨萌樣曝光

台北市立動物園鳥園水禽區今年喜迎大紅鶴的嬰兒潮，6隻寶寶出生迄今1到2個月大，眼睛已經張開，時常會在岸邊一字排開，不熟練地整理自己的羽毛，模樣可愛。園方透露，去年出生的鳥寶寶已是「青少年」的亞成鳥，歡迎大家一睹牠們和幼鳥、成鳥難得同框時刻。

大紅鶴分布於非洲、南歐、西南亞、加勒比亞地區及加拉巴哥群島，是最大型的紅鶴；生育一窩1顆蛋，少數有2顆蛋，幼鳥灰褐色，在身體下面、翼、尾帶有一些粉紅色，嘴、腿、足為褐色，得要5至6歲後才可達性成熟。

保育員觀察，園內的大紅鶴會於夏季、尤其是大雨後，開始進入繁殖高峰期，紛紛成雙入對開始一起築巢。下過雨、泥土比較鬆軟時，大紅鶴用鳥喙把身旁的泥土推、挖、堆，最後用腳整平，建造出形狀像是火山錐的巢；成功配對的大紅鶴順利產卵後，通常一窩只產一顆蛋的大紅鶴親鳥會輪流孵卵，大紅鶴寶寶約1個月內破殼而出。

動物園表示，今年正好迎來大紅鶴的嬰兒潮，健康孵化的大紅鶴寶寶共6隻。屬於半早熟性鳥類的大紅鶴寶寶，剛孵化時全身覆蓋柔軟的灰色絨羽，眼睛已經張開，還沒辦法很靈活地活動。

園方說，大紅鶴寶寶會由親鳥餵食2至3個月大，牠們餵食雛鳥的方式相當特殊，鳥爸爸和鳥媽媽都會自上消化道分泌出「乳汁」，也就是「嗉囊乳」，乳汁的成份包含脂肪、蛋白質、胡蘿蔔素、抗氧化劑和免疫抗體等營養物質，還有少許的血紅素。

大紅鶴寶寶們在親鳥的細心照料下，各個成長快速，幾隻比較大的寶寶開始換下灰色又蓬鬆的絨羽，漸漸長出灰黑色的亞成鳥羽毛，體型也快追趕上成鳥的大小。即使大紅鶴寶寶們之間的破殼日期沒有相差到1個月，也能看得出來雛鳥不同成長階段的模樣。