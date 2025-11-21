快訊

北市動物園6隻大紅鶴嗷嗷待哺 觀察育幼好時機

中央社／ 台北21日電
台北市立動物園表示，園內目前有6隻1到2個月大的大紅鶴幼鳥，有幾隻全身仍布滿灰色絨毛，有些個體成長較快速，逐漸長出灰黑色的亞成鳥羽毛，是一次觀察到成鳥、亞成鳥與幼鳥同框的難得機會。（台北市立動物園提供） 中央社
台北市動物園迎來大紅鶴嬰兒潮，園方表示，近期來訪將能看到6隻1到2個月大的幼鳥，有些仍身著灰毛，有些已漸長出灰黑色羽毛，還有機會目睹鳥爸爸、鳥媽媽共同「哺乳」。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，大紅鶴通常一窩只產一顆蛋，今年一口氣孵化出6隻寶寶，已經健康長至1到2個月大。牠們時常會在鳥園水禽區岸邊一字排開，看似不熟練地整理自己的羽毛，模樣可愛。

動物園說明，大紅鶴會餵食雛鳥至2、3個月大，牠們的哺育方式特殊，鳥爸爸和鳥媽媽都會自上消化道分泌出嗉囊乳，內含脂肪、蛋白質、胡蘿蔔素和免疫抗體等物質，如同人類的乳汁。

動物園表示，有幾隻寶寶全身仍布滿灰色絨毛，還有些個體成長較快速，逐漸長出灰黑色的亞成鳥羽毛；還有幾隻去年出生的「青少年」，是一次觀察到成鳥、亞成鳥與幼鳥同框的難得機會。

