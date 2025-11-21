聽新聞
0:00 / 0:00
秋天冬候鳥現蹤 大漢溪濕地化身為五星級度冬天堂
秋意漸濃，東亞候鳥遷徙熱潮再度來襲，台灣是候鳥遷徙路徑上的重要驛站，近日迎來一批批熟面孔的冬候鳥。除過境短暫停留的「國慶鳥」灰面鵟鷹外，各式雁鴨、鷸科與鴴科鳥類也紛紛飛抵新北大漢溪沿岸濕地，展開舒適的度冬生活。
新北市高灘處長黃裕斌說，早期以處理生活汙水為主的大漢溪人工濕地，經過十多年持續的生態營造與維護，蛻變成候鳥眼中的五星級「度冬飯店」。不僅有豐富的水域生態，更擁有多樣化的棲地環境，成為鳥類南遷途中首選的休憩天堂。
在濕地邊緣，常可見到「裙擺搖搖」的可愛成員們－磯鷸與鶺鴒科鳥類。磯鷸體型中等，背羽深褐、腹部雪白，肩上帶有醒目的白色三角斑，喜歡在泥灘邊疾步覓食，尾羽上下擺動，模樣十分俏皮。而鶺鴒科成員如白鶺鴒、黃鶺鴒與灰鶺鴒，動作輕盈靈巧，飛行時呈波浪狀軌跡，發出清脆「唧唧」聲，在草地與灘地間穿梭，為秋冬濕地增添靈動生機。
黃裕斌說，在新海濕地區域內，常常同時觀察到磯鷸、灰鶺鴒及黃鶺鴒等「濕地舞者」，正因大漢溪濕地擁有草生地、水域邊坡與淺灘等多樣微棲地，滿足不同鳥類的棲息與覓食需求，展現出高灘地生態復育與濕地管理的豐碩成果。
攝影玩家王小姐表示，大漢溪濕地位於市區內，交通便利，每到這個季節，濕地內常見多樣化候鳥駐足，常利用天氣好時段至濕地拍攝鳥類優雅姿態，偶爾可捕捉到鳥類成群結隊的飛行畫面，是入門鳥類攝影者的天堂。
若想更深入了解大漢溪人工濕地的故事，可造訪位於華江橋下的「大漢溪濕地生態廊道導覽中心」，有提供預約導覽服務，或電洽大漢溪濕地生態廊道服務中心（02）22505958。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言