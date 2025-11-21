秋天冬候鳥現蹤 大漢溪濕地化身為五星級度冬天堂

秋意漸濃，東亞候鳥遷徙熱潮再度來襲，台灣是候鳥遷徙路徑上的重要驛站，近日迎來一批批熟面孔的冬候鳥。除過境短暫停留的「國慶鳥」灰面鵟鷹外，各式雁鴨、鷸科與鴴科鳥類也紛紛飛抵新北大漢溪沿岸濕地，展開舒適的度冬生活。

新北市高灘處長黃裕斌說，早期以處理生活汙水為主的大漢溪人工濕地，經過十多年持續的生態營造與維護，蛻變成候鳥眼中的五星級「度冬飯店」。不僅有豐富的水域生態，更擁有多樣化的棲地環境，成為鳥類南遷途中首選的休憩天堂。

在濕地邊緣，常可見到「裙擺搖搖」的可愛成員們－磯鷸與鶺鴒科鳥類。磯鷸體型中等，背羽深褐、腹部雪白，肩上帶有醒目的白色三角斑，喜歡在泥灘邊疾步覓食，尾羽上下擺動，模樣十分俏皮。而鶺鴒科成員如白鶺鴒、黃鶺鴒與灰鶺鴒，動作輕盈靈巧，飛行時呈波浪狀軌跡，發出清脆「唧唧」聲，在草地與灘地間穿梭，為秋冬濕地增添靈動生機。

黃裕斌說，在新海濕地區域內，常常同時觀察到磯鷸、灰鶺鴒及黃鶺鴒等「濕地舞者」，正因大漢溪濕地擁有草生地、水域邊坡與淺灘等多樣微棲地，滿足不同鳥類的棲息與覓食需求，展現出高灘地生態復育與濕地管理的豐碩成果。

攝影玩家王小姐表示，大漢溪濕地位於市區內，交通便利，每到這個季節，濕地內常見多樣化候鳥駐足，常利用天氣好時段至濕地拍攝鳥類優雅姿態，偶爾可捕捉到鳥類成群結隊的飛行畫面，是入門鳥類攝影者的天堂。