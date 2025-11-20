大漢溪人工濕地迎候鳥潮 蛻變「度冬飯店」展現生態復育成果

隨著天氣漸冷，東亞也出現候鳥遷徙潮，新北市高灘處表示，台灣是候鳥遷徙路徑上的重要驛站，近日迎來一批批各式雁鴨等候鳥，陸續飛抵大漢溪沿岸濕地過冬。

新北市高灘地工程管理處今天發布新聞稿，處長黃裕斌表示，早期以處理生活污水為主的大漢溪人工濕地，經過10多年的生態營造與維護，如今已蛻變成候鳥眼中的五星級「度冬飯店」。

他表示，大漢溪人工濕地不僅有豐富的水域生態，更擁有多樣化的棲地環境，成為鳥類南遷途中首選的休憩天堂。除過境短暫停留的「國慶鳥」灰面鵟鷹外，各式雁鴨、鷸科與鴴科鳥類，包括磯鷸及白鶺鴒、黃鶺鴒、灰鶺鴒等候鳥，陸續飛抵大漢溪人工濕地過冬。

他表示，正因為大漢溪人工濕地擁有草生地、水域邊坡與淺灘等多樣微棲地，滿足不同鳥類的棲息與覓食需求，展現出高灘地生態復育與濕地管理的豐碩成果。市府也提供預約導覽服務，讓大小朋友在賞鳥遊憩之餘，也能認識人工濕地的多重功能與保育意義。