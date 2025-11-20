快訊

近1月至少虧1.95億！黃立成以太幣遭清算71次「封王」 分析師曝下場

全支付遭盜刷…銀行局指「內部系統無異常」 39人點開釣魚簡訊恐難求償

大魯閣10億轉讓2商場 遠雄將接手台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場

大漢溪人工濕地迎候鳥潮 蛻變「度冬飯店」展現生態復育成果

中央社／ 新北20日電

隨著天氣漸冷，東亞也出現候鳥遷徙潮，新北市高灘處表示，台灣是候鳥遷徙路徑上的重要驛站，近日迎來一批批各式雁鴨等候鳥，陸續飛抵大漢溪沿岸濕地過冬。

新北市高灘地工程管理處今天發布新聞稿，處長黃裕斌表示，早期以處理生活污水為主的大漢溪人工濕地，經過10多年的生態營造與維護，如今已蛻變成候鳥眼中的五星級「度冬飯店」。

他表示，大漢溪人工濕地不僅有豐富的水域生態，更擁有多樣化的棲地環境，成為鳥類南遷途中首選的休憩天堂。除過境短暫停留的「國慶鳥」灰面鵟鷹外，各式雁鴨、鷸科與鴴科鳥類，包括磯鷸及白鶺鴒、黃鶺鴒、灰鶺鴒等候鳥，陸續飛抵大漢溪人工濕地過冬。

他表示，正因為大漢溪人工濕地擁有草生地、水域邊坡與淺灘等多樣微棲地，滿足不同鳥類的棲息與覓食需求，展現出高灘地生態復育與濕地管理的豐碩成果。市府也提供預約導覽服務，讓大小朋友在賞鳥遊憩之餘，也能認識人工濕地的多重功能與保育意義。

人工濕地 賞鳥 復育
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

院版財政收支劃分法今通過 新北市府：不接受「3不條件」下倉促定案

新北當歸鴨少東疑欠賭債 天道盟太陽會分子率眾潑漆衝撞7人遭訴

影／新北霹靂警攔車破門攻堅 男涉持大麻煙彈K他命

新北男下水晨泳體力不濟受困沙洲20分鐘 消防出動船艇救上岸

相關新聞

【動物冷知識】以為蛹都在睡？3種「不安分蟲蛹」 會游、會爬、還能餵小孩

哈囉大家好，我是帽帽！完全變態的昆蟲會經歷過卵、幼蟲、蛹、成蟲階段，蛹期除了偶爾扭動一下，給大家的印象大概都是靜靜的等待羽化吧！

影／石虎出沒！嘉義阿里山罕見現蹤 創下嘉南最高海拔紀錄

嘉義縣阿里山鄉驚現石虎蹤跡！農業部林業及自然保育署嘉義分署於里佳部落架設紅外線自動相機，原先用於監測台灣黑熊熱點，近日意...

日本人熊衝突頻傳…台灣會不會步上後塵？22日講座深入剖析

近來日本人熊衝突頻傳，今年至10月底，全國死傷人數已累積194人，更有13人不幸死亡。台灣同樣也有黑熊，人熊衝突事件雖不...

苗栗「人人犬舍」首批犬隻開放認養 52隻毛孩有新家

苗栗縣政府沒入「人人犬舍」逾200隻品種犬，首批85隻7歲齡以上完成絕育犬隻今天開放認養。動防所統計，現場共52隻由新飼...

苗栗今年第5例野生鼬獾驗出狂犬病陽性 接觸犬隻均呈陰性

苗栗縣通霄鎮某牧場本月9日拾獲1隻野生鼬獾屍體，經送驗呈狂犬病陽性。農業部動植物防疫檢疫署今表示，苗栗縣通霄鎮接觸狂犬病...

台東池上萬安田區驚喜連發！彩鷸爸爸育雛、食蟹獴同框現身

由國家發展委員會補助、農業部農村發展及水土保持署委託推動的「地方保育行動方案」近期有了令人驚喜的成果。池上青年培力工作站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。