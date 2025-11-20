【動物冷知識】以為蛹都在睡？3種「不安分蟲蛹」 會游、會爬、還能餵小孩
哈囉大家好，我是帽帽！
完全變態的昆蟲會經歷過卵、幼蟲、蛹、成蟲階段，蛹期除了偶爾扭動一下，給大家的印象大概都是靜靜的等待羽化吧！
但你知道嗎？有些蟲蛹卻很活潑好動，還會游泳、爬樹，甚至能夠提供夥伴食物唷！？今天我們就來一起來看看3個有趣的蟲蛹吧！！
蚊子也是完全變態的昆蟲之一，他們生活在水中的幼蟲孑孓大家應該都不陌生吧，但他們的蚊蛹也是在水中渡過的唷。
蚊蛹很活躍，能夠在水中游泳。他們的身體有兩根呼吸管，平時漂浮在水面，呼吸管會伸出水面呼吸。若受到驚嚇就會翻滾腹部，向水裡游動躲藏，所以又被稱為翻滾蛹。
若不是蚊蛹，還以為誰在跳水上芭蕾呢！
胡蜂蛾是一種外型擬態成胡蜂的大型蛾類，他的幼蟲會鑽入約10公分深的樹洞裡化蛹。
胡蜂蛾的蛹有一圈一圈堅硬的刺刺，就像一個小型狼牙棒一樣。他們即將羽化的前一刻，就會靠這些刺刺勾住樹皮的凹陷，扭動身體爬出樹洞。
一直爬到部分蛹突出樹幹表面，他們就固定這個姿勢，靜靜等著羽化成成蟲。
有些物種螞蟻的蛹，不只是靜靜的在等羽化，他們還會分泌一種營養液，被稱為蛹奶。
蛹奶不僅能提供螞蟻幼蟲成長所需的養分，也能讓成蟻補充體力，更重要的是讓不同生命階段的螞蟻彼此互相依賴，成為將蟻群維繫在一起的社會紐帶。
