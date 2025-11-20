快訊

確定輝達設台北子公司！與副總裁開心會面 蔣萬安全說了

無風無雨也出事！剛開出賣場 桃園女連人帶車墜捷運工地8米深坑

經典賽中華隊定出43人名單 1月15日開始集訓

【動物冷知識】以為蛹都在睡？3種「不安分蟲蛹」 會游、會爬、還能餵小孩

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

完全變態的昆蟲會經歷過卵、幼蟲、蛹、成蟲階段，蛹期除了偶爾扭動一下，給大家的印象大概都是靜靜的等待羽化吧！

但你知道嗎？有些蟲蛹卻很活潑好動，還會游泳、爬樹，甚至能夠提供夥伴食物唷！？今天我們就來一起來看看3個有趣的蟲蛹吧！！

蚊子也是完全變態的昆蟲之一，他們生活在水中的幼蟲孑孓大家應該都不陌生吧，但他們的蚊蛹也是在水中渡過的唷。

蚊蛹很活躍，能夠在水中游泳。他們的身體有兩根呼吸管，平時漂浮在水面，呼吸管會伸出水面呼吸。若受到驚嚇就會翻滾腹部，向水裡游動躲藏，所以又被稱為翻滾蛹。

若不是蚊蛹，還以為誰在跳水上芭蕾呢！

胡蜂蛾是一種外型擬態成胡蜂的大型蛾類，他的幼蟲會鑽入約10公分深的樹洞裡化蛹。

胡蜂蛾的蛹有一圈一圈堅硬的刺刺，就像一個小型狼牙棒一樣。他們即將羽化的前一刻，就會靠這些刺刺勾住樹皮的凹陷，扭動身體爬出樹洞。

一直爬到部分蛹突出樹幹表面，他們就固定這個姿勢，靜靜等著羽化成成蟲。

有些物種螞蟻的蛹，不只是靜靜的在等羽化，他們還會分泌一種營養液，被稱為蛹奶。

蛹奶不僅能提供螞蟻幼蟲成長所需的養分，也能讓成蟻補充體力，更重要的是讓不同生命階段的螞蟻彼此互相依賴，成為將蟻群維繫在一起的社會紐帶。

參考資料：123

帽子-Hatto

追蹤
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

影／石虎出沒！嘉義阿里山罕見現蹤 創下嘉南最高海拔紀錄

嘉義縣阿里山鄉驚現石虎蹤跡！農業部林業及自然保育署嘉義分署於里佳部落架設紅外線自動相機，原先用於監測台灣黑熊熱點，近日意...

【動物冷知識】以為蛹都在睡？3種「不安分蟲蛹」 會游、會爬、還能餵小孩

哈囉大家好，我是帽帽！完全變態的昆蟲會經歷過卵、幼蟲、蛹、成蟲階段，蛹期除了偶爾扭動一下，給大家的印象大概都是靜靜的等待羽化吧！

日本人熊衝突頻傳…台灣會不會步上後塵？22日講座深入剖析

近來日本人熊衝突頻傳，今年至10月底，全國死傷人數已累積194人，更有13人不幸死亡。台灣同樣也有黑熊，人熊衝突事件雖不...

苗栗「人人犬舍」首批犬隻開放認養 52隻毛孩有新家

苗栗縣政府沒入「人人犬舍」逾200隻品種犬，首批85隻7歲齡以上完成絕育犬隻今天開放認養。動防所統計，現場共52隻由新飼...

苗栗今年第5例野生鼬獾驗出狂犬病陽性 接觸犬隻均呈陰性

苗栗縣通霄鎮某牧場本月9日拾獲1隻野生鼬獾屍體，經送驗呈狂犬病陽性。農業部動植物防疫檢疫署今表示，苗栗縣通霄鎮接觸狂犬病...

台東池上萬安田區驚喜連發！彩鷸爸爸育雛、食蟹獴同框現身

由國家發展委員會補助、農業部農村發展及水土保持署委託推動的「地方保育行動方案」近期有了令人驚喜的成果。池上青年培力工作站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。