影／石虎出沒！嘉義阿里山罕見現蹤 創下嘉南最高海拔紀錄

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山鄉出現石虎蹤跡，位置海拔1752公尺，創下嘉南地區最高海拔紀錄。圖／林業署嘉義分署提供
嘉義縣阿里山鄉出現石虎蹤跡，位置海拔1752公尺，創下嘉南地區最高海拔紀錄。圖／林業署嘉義分署提供

嘉義阿里山鄉驚現石虎蹤跡！農業部林業及自然保育署嘉義分署於里佳部落架設紅外線自動相機，原先用於監測台灣黑熊熱點，近日意外拍到石虎，拍攝位置海拔1752公尺，創下嘉南地區最高海拔紀錄，這也是阿里山鄉自1994年通報後，相隔31年再次確認石虎現蹤，具重要保育意義。

嘉義分署與嘉義縣鄒族獵人協會、屏東科技大學合作，在里佳部落周邊國有林地監測，11月初拍攝到石虎身影。嘉義分署指出，過去石虎在嘉義較少被記錄，只有2筆資料記載，包括2018年中埔鄉、2022年國道1號嘉義交流道，這次在阿里山發現，是相當珍貴的資料。

嘉義分署表示，這次石虎出現位置位於曾文溪流域上游，呼應2023年曾在台南曾文溪下游高灘地亦拍到石虎，顯示溪流廊道在野生動物移動上具有關鍵性。目前全台僅苗栗、台中、南投有較穩定石虎族群，新竹、彰化、雲林、嘉義、台南則多為零星紀錄。

嘉義分署指出，石虎多棲息於淺山、丘陵及農林交錯地帶，與人類生活範圍高度重疊，因土地開發、路殺、農藥、遊蕩犬攻擊等因素，族群持續受壓力，將持續與鄒族部落、學術單位及社區團體合作，復育棲地、巡護、友善生產等方式，保育野生動物環境。

嘉義縣阿里山鄉出現石虎蹤跡，位置海拔1752公尺，創下嘉南地區最高海拔紀錄。圖／林業署嘉義分署提供
嘉義縣阿里山鄉出現石虎蹤跡，位置海拔1752公尺，創下嘉南地區最高海拔紀錄。圖／林業署嘉義分署提供
嘉義縣阿里山鄉出現石虎蹤跡，位置海拔1752公尺，創下嘉南地區最高海拔紀錄。圖／林業署嘉義分署提供
嘉義縣阿里山鄉出現石虎蹤跡，位置海拔1752公尺，創下嘉南地區最高海拔紀錄。圖／林業署嘉義分署提供

嘉義 石虎 阿里山
