日本人熊衝突頻傳…台灣會不會步上後塵？22日講座深入剖析

聯合報／ 台北訊
圖/大安森林之友會提供
圖/大安森林之友會提供

近來日本人熊衝突頻傳，今年至10月底，全國死傷人數已累積194人，更有13人不幸死亡。台灣同樣也有黑熊，人熊衝突事件雖不若日本嚴峻，但黑熊從過去出現在中高海拔山屋吃廚餘，這兩年沿著森林邊緣頻繁來到中低海拔山村聚落吃雞、吃蜜，今年4月，一隻黑熊來到花蓮卓溪中正部落連續10天掠食了4隻看門犬，最後更因與林保署森林護管員正面衝突而遭到槍擊，因傷重遭到人道處理，引發社會震撼。

台灣會不會有一天也步上日本的後塵？面臨愈來愈頻繁的人熊衝突，人熊之間到底該如何拿捏界線？聯合報副總編輯蔡惠萍以記者的敏銳覺察，就3年前一隻異地野放編號568的台灣黑熊，最後卻在返家過程中遭到原住民獵人槍殺的未竟旅程，進行深入且多元的訪談及探討，寫成「未完的旅程—一隻台灣黑熊的人間啟示錄」，此書也獲得「金鼎獎」及「金典獎」雙料入圍，併獲選為文化部114學年度中小學優良讀物。

蔡惠萍應大安森林之友會之邀，將在22日於大安講座分享「黑熊的旅程，未完待續……」，帶領讀者從人與自然的衝突，啟發思考和解之路。活動免費參加，歡迎報名。

※講座資訊

時間：11月22日（六），上午9:30-11:30

地點：台北市立圖書館總館10樓國際會議廳(台北市大安區建國南路二段125號，大安森林公園對面)

台灣黑熊 大安森林公園 衝突 熊害 日本
