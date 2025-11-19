快訊

苗栗「人人犬舍」首批犬隻開放認養 52隻毛孩有新家

中央社／ 苗栗縣19日電
苗栗縣政府沒入公館鄉「人人犬舍」273隻品種犬，第一批85隻於11月19日開放認領養及抽籤。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供
苗栗縣政府沒入公館鄉「人人犬舍」273隻品種犬，第一批85隻於11月19日開放認領養及抽籤。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供

苗栗縣政府沒入「人人犬舍」逾200隻品種犬，首批85隻7歲齡以上完成絕育犬隻今天開放認養。動防所統計，現場共52隻由新飼主帶回，其餘33隻持續等待有個溫暖新家。

苗栗縣「人人犬舍」爆發業者不當飼養繁殖及割除犬隻聲帶，縣府對犬舍業主進行重罰與廢止營業執照，並依政風處調查結果作出人員職務調整及懲處；自犬舍沒入收容的273隻品種犬，其中85隻7歲零以上犬隻今天在苗栗縣動物保護教育園區（收容所）開放首批認養。

動防所秘書鄭宛芯告訴中央社，85隻品種犬包含貴賓、博美、雪納瑞、吉娃娃、柴犬、科基等，有39隻在全國動物收容管理系統中已被民眾登記認養，加上部分現場認養，共計有52隻品種犬今天找到新飼主。

今天到場認養的民眾不乏來自新竹、雲林等外縣市，一名楊姓女子抱著剛認養的吉娃娃，名字都已經預先取好叫「eleven」，她說「象徵重獲新生的11月」，希望有更多愛心人士來拯救其他的犬隻，給牠們一個溫暖的家。

鄭宛芯指出，其餘33隻已完成結紮的7歲齡以上犬隻，持續在園區開放認養；另外還有173隻6歲齡以下品種犬尚未完成絕育，因數量龐大，須安排獸醫師分批手術，待傷口癒合照護觀察後才會公告開放認養。

認養 吉娃娃 苗栗縣
