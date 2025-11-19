讓思念重生 新北中和動物之家寵物樹葬讓愛延續

走進新北市中和動物之家，園區內一處空地，是許多毛寶貝靜靜沉眠之處。新北市動保處每年都會在此舉行莊嚴寵物樹葬儀式，家屬透過植存方式讓「孩子」回歸大地，把珍貴的回憶深深留在心中。

新北市動保處表示，近年選擇以環保、自然方式送別毛孩的飼主愈來愈多，希望讓生命回歸土地，開啟另一段循環，樹葬不僅是安置骨灰，更是溫柔告別。

動保處人員說，在親手種下樹苗的那一刻，許多飼主會重新回想與毛孩共同走過的時光，那些陪伴、依靠與牽掛，都化作手中泥土，悄悄埋入記憶深處。

過去的樹葬儀式中，曾有一戶家庭因愛犬外出未繫繩，導致牠發生意外過世。家屬深受打擊，一度無法面對心愛的狗狗。當他們在儀式上輕聲向毛孩道歉、告解時，淚水不停落下，是他們無法挽回的遺憾，他們希望藉分享這段痛楚，提醒其他飼主務必落實外出繫繩，避免類似憾事重演。

也有飼主劉小姐在儀式中分享，她的貓咪「吉拉」與「摸鼻仔」自幼患有先天腎囊腫瘤病，出生不久便因緣際會來到她的家庭，陪伴她度過人生最低潮。如今兩隻小貓以樹的姿態繼續守護這個家，延續翠綠生命。

動保處表示，未來將持續推動友善、環保的寵物身後服務，透過追思活動、生命教育與正確飼養宣導，陪伴飼主用更健康的方式面對毛孩離世的情緒，同時建立良好飼養觀念。目前中和動物之家也將進行整修優化，期望提供更完善的空間，讓更多市民受惠。