苗栗今年第5例野生鼬獾驗出狂犬病陽性 接觸犬隻均呈陰性
苗栗縣通霄鎮某牧場本月9日拾獲1隻野生鼬獾屍體，經送驗呈狂犬病陽性。農業部動植物防疫檢疫署今表示，苗栗縣通霄鎮接觸狂犬病陽性鼬獾的犬隻，經農業部獸醫研究所以直接免疫螢光抗體染色 （FAT）及即時反轉錄聚合酶連鎖反應 （real time RT-PCR）檢測狂犬病，結果均呈陰性。
防檢署表示，與苗栗縣政府動物保護防疫所針對本次通霄鎮鼬獾檢出狂犬病案例，已立即加強發生案例區域與鄰近鄉鎮的狂犬病疫苗巡迴注射及共域防疫衛教推展。動防所已安排加開狂犬病疫苗注射場次，透過狂犬病疫苗注射以防範狂犬病疫情擴及犬貓，危害人畜安全。
此外，亦持續加強鄰近鄉鎮的民眾衛教防疫宣導、野生動物監測工作。針對案例周邊區域加強防疫，動防所並持續強化該區域遊蕩犬的管理。
防檢署提醒，飼主應每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物施打狂犬病疫苗，飼主未依規定為寵物施打狂犬病疫苗，可依「動物傳染病防治條例」處3萬元以上15萬元以下罰鍰。另呼籲民眾落實「二不一要」原則，即不棄養犬貓寵物， 不接觸及捕捉野生動物， 要每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物施打狂犬病疫苗。
