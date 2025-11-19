台東池上萬安田區驚喜連發！彩鷸爸爸育雛、食蟹獴同框現身

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東池上鄉萬安田區記錄到第2級保育類彩鷸爸爸帶雛鳥的珍貴畫面。圖／池上青年培力工作站提供
台東池上鄉萬安田區記錄到第2級保育類彩鷸爸爸帶雛鳥的珍貴畫面。圖／池上青年培力工作站提供

由國家發展委員會補助、農業部農村發展及水土保持署委託推動的「地方保育行動方案」近期有了令人驚喜的成果。池上青年培力工作站青銀共創社會暨環境關懷協會、熊良心生態公司團隊日前與池上萬安國小師生走入友善耕作田區，進行長達120天的生物多樣性監測，調查畫面曝光後，讓參與的學生驚呼連連。

此次監測成果十分亮眼，不僅在萬安田區拍到第3級保育類食蟹獴，更難得記錄到第2級保育類彩鷸爸爸帶雛鳥的珍貴畫面。由於彩鷸特性獨特，與大多數鳥類相反，由雄鳥負責育雛，影片曝光後讓小朋友印象深刻，也更貼近在地生態。

近年來，池上青年培力工作站在國發會支持下，持續與池上小農合作，累積的田區生物多樣性資料已超過1.3萬筆。去年更與萬安國小合作完成「毒鳥後田區生物多樣性衝擊調查」，獲得台東縣國中小科展鄉土教材獎。今年則由農村水保署台東分署、池上青培站與萬安國小攜手，在友善耕作田區深化監測。

監測地點位於萬安國小學生家長彭仲良的龍仔米田區，讓社區、生產者與學校間產生更緊密的連結。池上青年培力工作站計畫主持人林耿弘表示，在國發會與水保署分署的協助下，讓孩子能親自了解家鄉田野中存在哪些動物，進而思考生態保育策略與里山產業推廣。

調查結果顯示，共記錄7科9種哺乳類、13科22種鳥類，以及1種爬蟲類。除了彩鷸育雛、食蟹獴現身外，也包括緋秧雞等野生動物，顯示萬安田區的生物多樣性相當豐富。

相關資料未來可成為生態給付、里山產業發展、鄉土環境教育、食農教育的重要基礎數據，也為地方型生態保育提供關鍵參考。

此次監測成果十分亮眼，也在萬安田區拍到第3級保育類食蟹獴。圖／池上青年培力工作站提供
此次監測成果十分亮眼，也在萬安田區拍到第3級保育類食蟹獴。圖／池上青年培力工作站提供

青年 台東
