合庫與農業部啟動專案 建構首座黑面琵鷺中毒預警系統

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫銀行18日於農業部資源永續利用司司長莊老達，以及長期關心黑面琵鷺保育的各界機構與團體共同見證下，與農業部生物多樣性研究所正式簽署合作備忘錄（MOU），共同啟動「黑琵守護網專案」。

黑面琵鷺為全球瀕危保育鳥種，約六成族群每年渡冬於台灣西南沿海濕地，是我國最具代表性的國際保育象徵之一。近年來頻繁發生肉毒桿菌中毒事件，導致族群大量死亡，對生態系統與國家形象造成重大衝擊，亟需建立系統性的應對機制。

合庫自推動「黑面琵鷺全球影像直播」以來，成功吸引社會大眾的關注，今年更進一步，從賞鳥推廣走向科學救援，攜手農業部生多所，共同推動「黑琵守護網專案」，這是整合科研、救援與教育三大面向的跨界合作，並將建置全台首座「黑面琵鷺肉毒桿菌毒素中毒預警系統」。

農業部生多所長期承擔黑面琵鷺救援與復健任務，具備全國最完整的野生動物醫療與監測能量。本計畫由該所吳世鴻博士及詹芳澤獸醫師共同主持，逐步建立救援、復健與預警的「黑琵救援鏈」，透過衛星數據搜集與分析，預判高風險地點，讓保育工作從被動救援，邁向主動防護，藉以提升救援效率，確保黑琵族群生存安全。

合庫長期致力於生態保育，並榮獲第三屆「台灣生物多樣性獎」營利事業組銅級獎，及第一屆「海洋永續貢獻獎」的殊榮。此次攜手農業部生多所，秉持「科研守護生命、金融支持永續」的共同信念，具體展現金融業維護生物多樣性的行動力。未來將持續以金融專業結合社會影響力，推動科研應用、教育推廣及社會參與，促進生態永續發展。

黑面琵鷺 農業 生態保育 農業部 合庫
相關新聞

苗縣第16例野生鼬獾驗出狂犬病陽性 蔓延地域新增海線「通霄」

苗栗縣通霄鎮某牧場本月9日拾獲1隻野生動物鼬獾屍體，經送驗呈狂犬病陽性，昨晚縣府接獲訊息後，今天一早動物防疫所啟動該牧場...

澳洲醫學團隊研究：養貓恐增精神分裂症風險 弓形蟲成關鍵

養貓的人可能成為精神分裂患者？澳洲醫學團隊針對過去44年間11個國家的研究論文進行分析，發現飼養貓作為…

160公分超長蛇皮嚇壞辦公室員工 整天上班覺得不對勁：牠還在嗎？

宜蘭一家位於農田旁的行銷企畫公司，蘇姓負責人今天上班走樓梯要到2樓時，在樓板轉角處發現一條巨大蛇皮，當場嚇到不敢動，先環...

龍井圖書館竄眼鏡蛇 撒石灰防範？專業單位笑：不如門口立尊土地公

台中市龍井圖書館前天有女子被眼鏡蛇咬傷，館方在圖書館內外已撒石灰防蛇；台中市農業局林務自然保育科表示，撒石灰的古老防蛇法...

妙齡女被愛犬咬掉嘴邊肉 豐原醫院跨科聯手修復重建恢復容貌

台中一名從事行銷工作的28歲胡姓女子日前在家與愛犬互動時，狗突然撲咬她臉部，造成嘴邊皮膚與肌肉撕裂缺損、血流如注，她被送...

公布了…人人犬舍第一批7歲齡以上85隻品種狗 19日開放認養

苗栗縣公館鄉「人人犬舍」爆發違法繁殖、超養及剪除聲帶，縣政府沒入273隻品種犬，動物保護防所今天晚間公布，第一批85隻7...

