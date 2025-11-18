合庫與農業部啟動專案 建構首座黑面琵鷺中毒預警系統

合庫銀行18日於農業部資源永續利用司司長莊老達，以及長期關心黑面琵鷺保育的各界機構與團體共同見證下，與農業部生物多樣性研究所正式簽署合作備忘錄（MOU），共同啟動「黑琵守護網專案」。

黑面琵鷺為全球瀕危保育鳥種，約六成族群每年渡冬於台灣西南沿海濕地，是我國最具代表性的國際保育象徵之一。近年來頻繁發生肉毒桿菌中毒事件，導致族群大量死亡，對生態系統與國家形象造成重大衝擊，亟需建立系統性的應對機制。

合庫自推動「黑面琵鷺全球影像直播」以來，成功吸引社會大眾的關注，今年更進一步，從賞鳥推廣走向科學救援，攜手農業部生多所，共同推動「黑琵守護網專案」，這是整合科研、救援與教育三大面向的跨界合作，並將建置全台首座「黑面琵鷺肉毒桿菌毒素中毒預警系統」。

農業部生多所長期承擔黑面琵鷺救援與復健任務，具備全國最完整的野生動物醫療與監測能量。本計畫由該所吳世鴻博士及詹芳澤獸醫師共同主持，逐步建立救援、復健與預警的「黑琵救援鏈」，透過衛星數據搜集與分析，預判高風險地點，讓保育工作從被動救援，邁向主動防護，藉以提升救援效率，確保黑琵族群生存安全。

合庫長期致力於生態保育，並榮獲第三屆「台灣生物多樣性獎」營利事業組銅級獎，及第一屆「海洋永續貢獻獎」的殊榮。此次攜手農業部生多所，秉持「科研守護生命、金融支持永續」的共同信念，具體展現金融業維護生物多樣性的行動力。未來將持續以金融專業結合社會影響力，推動科研應用、教育推廣及社會參與，促進生態永續發展。